Экспресс на футбол: «Наполи» идёт за Кубком Италии, «Тоттенхэм» берётся за старое

На этой неделе без еврокубков, зато четверг приготовил нам несколько хороших игр в Кубке Италии и АПЛ. Авторы «Чемпионата» составили экспресс на главные матчи 5 декабря.

Прогноз на матч «Лацио» — «Наполи»

«Лацио» допустил две осечки подряд при явно более качественном футболе — с «Лудогорцем» и «Пармой». «Наполи», напротив, должен быть в хорошем настроении. Дело в том, что клуб относительно неплохо прошёл отрезок из конкурентов. Семь очков из 12 возможных, а затем — победа над «Торино».

Вообще, забивать мало и не пропускать — это характерная черта для «Наполи» при Антонио Конте. Если вынести за скобки разгромное поражение от «Аталанты», подопечные Антонио Конте пропустили всего один раз за шесть последних матчей в разных турнирах при пяти победах. А ведь оппоненты, напомним, были очень серьёзные.

С учётом того, что «Лацио», даже когда имеет игровой перевес, не может забить достаточное количество голов аутсайдерам, ждать результативного футбола в матче с крепким «Наполи» не приходится. Вместе с тем неаполитанцы выглядят более стабильно и могут как минимум не проиграть в основное время. Х2 + ТМ 2.5 мяча за 2.25 — хороший вариант.

Прогноз на матч «Борнмут» — «Тоттенхэм»

«Вишни» во многом схожи с «Тоттенхэмом». Только у лондонцев ресурсов побольше и положение в таблице получше. «Шпоры» демонстрируют красивый футбол с акцентом на результативность, но стабильности в результатах и близко нет. Сами за себя говорят три последних матча в чемпионате Англии. Поражение от «Ипсвича» (1:2), разгромная победа над «Манчестер Сити» (4:0) и ничья с «Фулхэмом» (1:1). И так на протяжении всего сезона.

Несмотря на все проблемы, «Тоттенхэм» нельзя списывать со счетов. Обычно он забивает много — 28 голов в 13 встречах АПЛ, то есть больше двух в среднем за 90 минут. Пропускает тоже немало.

В таких условиях предлагаем взять ОЗ + ТБ 3.5 мяча за 2.13. Четыре из шести последних очных встреч закончились именно так. У обеих команд явный крен в нападение и не наблюдается последовательности в результатах.

Прогноз на матч «Фулхэм» — «Брайтон»

Две бодрые команды с добротной результативностью, прекрасно чувствующие себя в верхней половине таблицы. «Чайки» «летят» повыше: входят в зону Лиги чемпионов, опережая даже «Манчестер Сити». «Фулхэм» в последнее время притормозил и сполз ближе к серединке, но до того же «Брайтона» рукой подать — всего четыре очка.

В семи предыдущих турах АПЛ «Брайтон» проиграл лишь однажды. Да и то «Ливерпулю», а значит — не считается. «Красные» сейчас обыгрывают всех подряд! В то же время «Фулхэм» при всей своей нестабильности хорош дома (не считая 1:4 от едва живого «Вулверхэмптона», где совсем развалился во втором тайме), а главное — в восьми предыдущих очных встречах с 2018 года «дачники» как минимум не проигрывали.

С такими исходными данными лезть в исход не рискнём, а вот проверить гол «Брайтона» в первом тайме за 2.05 интересно. «Чайки» в принципе часто находят путь до сетки ворот к перерыву, а в гостях в АПЛ в последний раз не забивали в первом тайме ещё в августе. Причём в соперниках тогда был «Арсенал». Даже «Ливерпулю» и «Челси» досталось! С учётом откровенно не блещущей обороны «Фулхэма» (18 пропущенных) и хорошего состояния гостей коэффициент кажется завышенным.

Экспресс на футбол 5 декабря

Ставка 1: «Наполи» не проиграет в матче с «Лацио» + тотал меньше 2.5 гола за 2.25.

Ставка 2: обе забьют + ТБ 3.5 гола в матче «Борнмут» — «Тоттенхэм» за 2.13.

Ставка 3: «Брайтон» забьёт «Фулхэму» в первом тайме за 2.05.

Общий коэффициент: 2.25 х 2.13 х 2.05 = 9.82.