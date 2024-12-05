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Интер — Парма: прогноз на матч Серии А 6 декабря 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Интер» — «Парма». Покой им только снится
Михаил Коробов
«Интер» — «Парма», прогноз на матч Серии А
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Действующих чемпионов Италии ждёт серьёзное испытание. Расслабляться некогда.

Чемпионат Италии радует высокой конкуренцией. На 6 декабря запланирована встреча, которая откроет программу 15-го тура Серии А. На стадионе «Сан-Сиро» в Милане «Интер» примет «Парму». Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск. Не всё так однозначно, как кажется на первый взгляд.

Что ждут букмекеры от матча Серии А «Интер» — «Парма» 6 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах считают явными фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.19, что приблизительно равно 83% вероятности. Победа «Пармы» оценивается коэффициентом 15.0 — в районе 6%. Ничейный исход можно найти в линии за 8.50, что составляет около 11%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Интер» — «Парма» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.34. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч 15-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Парма» (06.12.2024)

Италия — Серия А . 15-й тур
06 декабря 2024, пятница. 20:30 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Парма
Парма
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интер» входит в число главных претендентов на скудетто, но пока что занимает только четвёртое место в турнирной таблице. Впереди «Фиорентина», «Аталанта» и «Наполи». Отставание невелико (в диапазоне четырёх очков), при этом две из команд провели на матч больше.

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Подопечные Симоне Индзаги выделяются и на международной арене. Они идут без поражений в Лиге чемпионов. В прошлом туре был уверенно обыгран «Лейпциг» (1:0). Счёт не совсем закономерен. «Интер» владел инициативой всю встречу, мало что позволял сделать сопернику и вполне мог забить больше.

С результативностью у «нерадзурри» дела обстоят замечательно. В 18 встречах забито 38 мячей. С обороной всё не так гладко. Даже в практически идеально проведённом матче с «Лейпцигом» был проблеск негатива, который чуть не стоил потери очков. После грубой ошибки на своей половине соперник создал очень опасный момент. Хорошо, что спас голкипер.

«Парма» не выглядит лёгкой добычей для «нерадзурри». Это немного удивляет, ведь она вернулась в элиту после трёх лет отсутствия. Жёлто-синие на удивление здорово освоились в элитном дивизионе. Расположились на 11-й строчке. Отрыв от зоны вылета приличный.

Проиграно только 5 из 14 матчей, при этом «Парме» удалось доставить проблемы «Наполи» (1:2) и «Аталанте» (1:3). Более того, в предыдущем туре побеждён крепкий «Лацио» (3:1). Римляне с запасом были лучше по всем статистическим показателям, но не смогли трансформировать преимущество в результат.

Этим и опасна «Парма». Ей не нужно много моментов для того, чтобы забить. Достаточно несколько быстрых контратак. В 14 встречах Серии А жёлто-синие соорудили 20 голов. Что-нибудь залетит и в сетку ворот «Интера» на «Сан-Сиро».

В победе хозяев не так много сомнений, но, даже если взять к ней вдобавок верх по голам, коэффициент получится слишком низкий. Голы с обеих сторон — более интересный вариант. В этом розыгрыше Серии А пропускают «нерадзурри» нередко — 14 мячей в 13 встречах. В первенстве Индзаги делает меньше акцента на защите, нежели в Лиге чемпионов.

Ставка: обе забьют за 1.90.

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