Волков и Евлоев идут за победами! Чего ждать от UFC 310

В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC 310. Это последний номерной вечер единоборств в 2024 году. Главным его событием станет титульный поединок в наилегчайшем весе между Александром Пантожей и Каем Асакурой.

В соглавном бою сразятся непобеждённые средневесы Шавкат Рахмонов и Иан Гарри. Будет за кого поболеть и российским фанатам единоборств: Александр Волков встретится с Сирилем Ганом, а Мовсар Евлоев — с Алджамейном Стерлингом.

Где смотреть UFC 310

Посмотреть трансляцию турнира UFC 310 можно на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч!». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Предварительный кард стартует в 2:00 мск, бои основного карда начнутся в 6:00 мск.

Полный кард турнира UFC 310

Александр Пантожа — Кай Асакура;

Шавкат Рахмонов — Иан Гарри;

Сириль Ган — Александр Волков;

Брайс Митчелл — Крон Грейси;

Нэйт Ландвер — Ту Хо Чхве;

Энтони Смит — Доминик Рейес;

Висенте Луке — Темба Горимбо;

Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг;

Брайан Баттл — Рэнди Браун;

Крис Уайдман — Эрик Андерс;

Коди Дёрден — Джошуа Ван;

Майкл Кьеза — Макс Гриффин;

Клэй Гуида — Чейз Хупер;

Кеннеди Нзечукву — Лукаш Бржески.

Главный бой — Пантожа — Асакура

Объективно, в наилегчайшем весе сейчас есть некий кризис, иначе вряд ли Кай Асакура добрался бы до чемпионского боя. Но что есть, то и есть, поэтому он попробует удивить Александра Пантожу. Бразилец — настоящий универсал, который последовательно убирает одного за другим претендентов. При этом бразилец, возможно, не столь ярок в своих последних боях. Тот же Стивен Эрцег доставил ему проблем, но победа Пантожи была уверенной. Скорее всего, Александр постарается удержать соперника на дистанции, а затем – совершить тейкдаун и либо добить его на полу, либо же совершить приём.

Японец же в своих боях полагается на мощный удар, так что он будет искать шансы в атаке. Однако стоит напомнить, что Пантожа ещё не бывал в нокауте. Первые пару раундов, конечно, Пантоже стоит опасаться соперника, но и сам он будет искать свой шанс, это не тот боец, который постарается просто пересидеть.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.35 на победу бразильца и 3.33 — на Асакуру. На ТБ 2.5 раунда можно поставить за 1.52, а обратный исход доступен за 2.45. Кажется, неплохой коэффициент, чтобы рискнуть. Затягивать бой тут никому не выгодно.

Соглавный бой — Рахмонов — Гарри

А вот это очень интригующий бой, ведь в нём сразятся два непобеждённых претендента. Хотя фаворит, конечно, Шавкат Рахмонов. Гарри — последняя преграда на пути к титульному бою с Белалом Мухаммадом.

Технически и физически казахстанский боец, конечно, превосходит соперника. Задача Шавката — избежать разменов ударами, затянуть Гарри в партер и там доказать своё превосходство. Причём необязательно даже идти на сабмишен, можно измотать противника и одержать победу решением. Лишь бы бой проходил по плану Рахмонова.

Гарри всегда считался талантливым ударником, но в бою с Майклом Пейджем доказал, что может прилично защищаться и от борьбы. Однако бой с Рахмоновым — совсем другая история. Очень многое будет зависеть от физической готовности Иана, она должна быть на максимуме и даже за его гранью, чтобы суметь отбиться от Шавката. Ну а сам Гарри должен будет зарабатывать очки в стойке, оказывать давление, возможно, даже потрясти Рахмонова.

План отчаянный, но другого выхода у Иана нет. Вот и букмекеры считают Рахмонова фаворитом, предлагая на его успех котировку 1.16. Шансы Гарри оценили в 5.55.

ТБ 3.5 раунда доступен за 1.90, а на «низ» можно сделать ставку 1.85. Здесь, пожалуй, вырисовывается победа казахстанца сабмишеном, хотя, возможно, у Гарри и хватит сил, чтобы продержаться весь бой.

Ган — Волков

Российский ветеран снова пытается подобраться к титульному бою. Сколько таких попыток уже было! На этот раз нужно пройти Сириля Гана, которому Волков уже проигрывал. Правда, с тех пор много воды утекло, сейчас француз выйдет в октагон после годичного простоя.

Тем не менее букмекеры ведут именно Гана фаворитом. На его успех можно сделать ставку с коэффициентом 1.32. Шансы Волкова оценили котировкой 3.52.

Конечно, Волков в данный момент готов лучше, чем перед первым поединком с Ганом. К тому же у Александра сейчас серия из четырёх побед, что придаст ему уверенности. Это будет бой в стойке, в котором у россиянина есть преимущество в мощи. Теоретически Драго может и нокаутировать Гана, но в этот исход верится с трудом. Скорее вероятна победа Волкова по очкам.

Конечно, мы не знаем, в какой форме француз, но, если это будет лучшая версия Сириля Гана, Волкову придётся непросто. На стороне Гана скорость и подвижность. Да, суперчемпиона из француза не вышло, однако Сириль очень опасен. Этот поединок непредсказуем.

Евлоев — Стерлинг

Алджамейн Стерлинг наконец залечил травму и таки сразится с Мовсаром Евлоевым. Кстати, этот бой совершенно незаслуженно поставили в предварительный кард. Что ж, он очевидно станет его украшением.

Фаворит этого поединка — Евлоев, хоть Стерлинг и бывший чемпион. На россиянина дают коэффициент 1.23, а шансы Алджамейна оценили в 4.40.

Евлоев — непобежденный, 18 боёв — 18 побед. Да, Стерлинг классно борется, но у Мовсара в карьере были поединки с такими соперниками, и он уверенно их выиграл. Евлоев быстрее, его удары точнее. В стойке у россиянина должно быть преимущество, хоть Стерлинг и очень неудобный для любого бойца соперник. В борьбе же Евлоев способен как минимум не уступить.

Важно, что Мовсар — хороший тактик, который не стесняется менять модель боя, если что-то идёт не по плану. Это умение должно ему пригодиться в поединке против Стерлинга. Пожалуй, Алджамейна немного недооценивают, предлагая коэффициент больше четвёрки, но фаворит однозначно здесь Евлоев. Скорее всего, он победит решением.