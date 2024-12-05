«Аталанта» — «Милан». 6:1 в Кубке Италии? Не смешите Гасперини!

И вечный бой. Покой нам только снится! Программа уикенда отгремела, но не спешите уходить с внутренней арены. Календарь настолько плотный, что времени на отдых просто нет. В пятницу, 6 декабря, на стадионе «Джевисс» в Бергамо состоится центральный матч 15-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Милан». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Серии А «Аталанта» — «Милан» 6 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Аталанты» предлагается с коэффициентом 2.00, что приблизительно равно 50% вероятности. Победа «Милана» оценивается коэффициентом 3.80 — около 25% вероятности. Ничейный исход соразмерен успеху гостей.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол в Бергамо. Тотал меньше 2.5 мяча представлен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.73. Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.65. Наиболее же вероятным экспертам представляется равный счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Милан» (06.12.2024)

Это был акт устрашения что ли? На неделе «Милан» катком проехался по «Сассуоло» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии. Причём «россонери» позволили сопернику забить только один гол, на 59-й минуте. Но это уже ничего не решало, ведь к тому моменту они вели со счётом 5:0, а в итоге выиграли 6:1. Очень внушительно!

Конечно, «Аталанту» подобным не испугать. Бергамаски набрали такой солидный ход, что претендуют на чемпионство. Команда идёт на серии из восьми побед в разных турнирах, а разность мячей — 26:4. Отставание от «Наполи» в Италии составляет одно очко, а от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов — четыре.

При этом в прошлом туре бергамаски на выезде обыграли «Рому» со счётом 2:0. На данном отрезке сезоне не наблюдается проблем ни с обороной, ни с атакой. Швейцарский «Янг Бойз», уступивший на своём поле со счётом 1:6 тоже не даст соврать. И всё-таки «Милан» своей победой показал, что не боится предстоящей встречи и как минимум готов дать бой.

В пользу результативного и обоюдоострого футбола в Бергамо говорит и история личных встреч. В трёх последних матчах непременно забивали обе команды, а в двух из них — тотал переваливал за два забитых мяча на каждую. Если хотите проверить голы в обе стороны через тотал больше 2.5 мяча, коэффициент на этот комбинированный вариант находится в районе 2.05.

Другой вариант с более высоким коэффициентом — «Аталанта» победит и тотал больше 1.5 мяча. На гол миланцы наиграть вполне могут. А вот рассчитывать на победу на чужом поле да после кубковой игры посередине недели — очень вряд ли. Бергамаски больше отдыхали и получили время получше подготовиться к сопернику. Так что должны продлить свою мощную серию.

Ставка: «Аталанта» победит и тотал больше 1.5 мяча за 2.34.