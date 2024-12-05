«Осер» — «ПСЖ». Здесь пропустит и Сафонов, и Доннарумма

На этой неделе еврокубковых баталий не было, а потому в некоторых странах проводились встречи на внутренней арене. Чемпионат Франции позволил своим участникам сделать небольшую передышку, ведь новый тур стартует только ближе к выходным. В пятницу, 6 декабря, на стадионе «Аббе Дешам» в городе Осер состоится матч 14-го тура Лиги 1 «Осер» — «ПСЖ». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги 1 «Осер» — «ПСЖ» 6 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.43, что приблизительно равно 69% вероятности. Победа «Осера» оценивается коэффициентом 7.20 — менее 15% вероятности. Ничейный исход более вероятен, но коэффициент тоже высокий — 5.30.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Наиболее вероятным представляется счёт 2:1 в пользу гостей.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура чемпионата Франции «Осер» — «ПСЖ» (06.12.2024)

«Пари Сен-Жермен», судя по всему, ещё не отошёл после поражения в Лиге чемпионов от мюнхенской «Баварии» (0:1). Тогда ворота французского клуба защищал Матвей Сафонов, но спасти от пропущенного мяча не сумел. Хотя в сравнении со статистикой его конкурента — Джанлуиджи Доннаруммы — российский голкипер выглядит очень даже достойно.

К слову, последний матч с «Нантом» (1:1) парижская команда тоже провела неудачно. Во-первых, играла на своём поле. Во-вторых, открыла счёт уже на второй минуте. В-третьих, в итоге имела чудовищное преимущество по игровым показателям. На воротах на сей раз стоял итальянец, и в ключевой момент выручить он партнёров не сумел.

Поскольку, как мы видим, Матвею Сафонову доверяют, не исключено его появление в предстоящем матче. Раз уж Луис Энрике рассчитывает на всех вратарей. Однако нужно будет постараться, чтобы превзойти Доннарумму. Дело в том, что «Осер» — далеко не мальчик для битья. Достаточно будет сказать, что он располагается всего в одном очке от еврокубковой зоны.

При этом результаты у «Осера» соответствующие. Лишь в последнем туре чемпионата Франции клуб прервал беспроигрышную серию, тянущуюся аж с 8-го тура. Здесь же стоит отметить его умение играть с сильными оппонентами. Результативная ничья с «Лионом» (2:2), а также внушительные победы над «Марселем» (3:1) и «Ренном» (4:0) — тому подтверждение.

С учётом нестабильной игры «ПСЖ» при оборонительных действиях в последних матчах, есть все основания предполагать как минимум гол со стороны футболистов «Осера». Тем более что он будет играть на своём поле. Вместе с тем это далеко не «Бавария», чтобы отнять у парижан очки. Особенно когда тем необходимо исправляться за неудачи.

Ставка: обе забьют и «ПСЖ» не проиграет за 1.93.