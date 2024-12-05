«Спартак» — «Пари НН». Угальде напугает «Зенит» и «Краснодар»

Вот и всё! Провожаем Российскую Премьер-Лигу на зимний перерыв. Участники проведут заключительные встречи года, а вернутся только весной. В субботу, 7 декабря, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве состоится матч 18-го тура РПЛ «Спартак» — «Пари Нижний Новгород». Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча РПЛ «Спартак» — «Пари НН» 7 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах считают явным фаворитом «Спартак». Сделать ставку на победу московского клуба предлагается с коэффициентом 1.23, что даже приблизительно переваливает за 80% вероятности. Победа «Пари Нижний Новгород» оценивается коэффициентом 15.5 — менее 7% вероятности. Ничейный исход можно найти за 6.80.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Москве. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.28. Наиболее же вероятным экспертам представляется счёт 2:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Пари Нижний Новгород» (07.12.2024)

Эксперты по-прежнему критикуют московский «Спартак», а московский «Спартак» между тем продлил свою победную серию в чемпионате России до пяти матчей. Причём здесь как разгром скромного «Акрона» (4:0), так и внушительные победы над ЦСКА (2:0), «Локомотивом» (5:2) и «Краснодаром» (3:0). Неслабо, да?

Более того, красно-белые успели на этом отрезке обыграть и «Пари Нижний Новгород» на выезде — 2:0. А потому уже хорошо знакомы с возможностями нижегородцев под руководством Виктора Гончаренко. Если так дальше пойдёт, то бог с ним, с этим вылетом из Кубка России по итогам двухматчевого противостояния с «Ростовом» (0:1 и 1:2).

Дело в том, что благодаря внушительной победной серии подопечные Деяна Станковича забрались на третью строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Перед 18-м туром у них 34 очка, а отставание от лидирующего «Зенита» составляет всего пять очков. С учётом того, с какой частотой лидеры оступаются, есть все шансы включиться в чемпионскую гонку.

Как мы уже сказали, «Спартак» не так давно играл с «Пари НН». Важнее, конечно, то, что сумел победить. Прямо сейчас нижегородский клуб находится на стыке зоны переходных матчей и безопасной зоны. Конкуренция здесь, в нижней части таблицы, очень высокая. Плотность соответствующая. Так что мотивация набрать хоть какие-то очки должна быть запредельной.

Вместе с тем назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера не принесло никакого практического эффекта. Нижегородцы провели шесть игр в РПЛ, добыли всего одну победу и уступили три раза. При этом на прошлых выходных они гостили у «Ростова» Валерия Карпина и получили в свои ворота четыре мяча, а ответить так ничем не смогли.

Более того, «Пари НН» проиграл две последние выездные встречи в чемпионате России с общим счётом 1:7. Если учитывать, что «Спартак» завершает этот год матчем на своём поле и в последних играх забивает охотно и много, есть все основания ожидать его достаточно крупную победу. Плюс пока у Манфреда Угадьде прёт, почему бы этим не воспользоваться?

Ставка: «Спартак» выиграет с форой (-2) за 2.12.