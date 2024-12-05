«Филадельфия» — «Флорида». Мичков задаст чемпионам трёпку

6 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сойдутся «Филадельфия Флайерз» и «Флорида Пантерз». Встреча пройдёт на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча НХЛ «Филадельфия» — «Флорида» 6 декабря 2024 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Флориды» в основное время предлагается с коэффициентом 2.11, что приблизительно равно 46% вероятности. Победа «Филадельфии» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.05 (около 32% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.40 (22%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча в Филадельфии получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.30, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.58. Если обе команды забьют в первом периоде, сыграет коэффициент 2.40 (в районе 42% вероятности). Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 9.00.

Ставка на матч НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Флорида Пантерз» (06.12.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 06 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

Начало сезона «Филадельфия» провалила, однако Джон Торторелла выправил ситуацию. Команда поднялась на пятую строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона. Отставание от лидеров пока ещё велико, но, если не сбавлять ход, можно будет побороться за уайлд-кард.

Проиграно только 4 из 12 последних матчей, причём две неудачи состоялись в серии буллитов. Намного лучше «Филадельфия» стала действовать в обороне. Уменьшилась нагрузка на голкиперов. Чувствуя вменяемую поддержку партнёров, Алексей Колосов и Иван Федотов здорово прибавили.

Не перестаёт радовать Матвей Мичков. Недопонимания с Тортореллой сходят на нет. В последнем матче с «Сент-Луисом» россиянин отметился результативной передачей и заброшенной шайбой в овертайме. Он стал шестым новичком в истории НХЛ, забившим не менее трёх голов в дополнительное время за одну регулярку. А ведь не прошло ещё и половины сезона. Берегись, «Флорида»!

На последнем отрезке сезона у «Пантерз» многое не получается. Восстановились от травм и набрали форму лидеры, но что-то всё равно не так. Выиграно всего лишь 4 из 11 матчей. Три подряд уверенные победы внушили уверенность, что чемпион начал приходить в себя, однако последовало поражение от «Питтсбурга» (4:5 ОТ).

На результате встречи с «Пингвинз» отразился внезапный отъезд Сергея Бобровского. Повод радостный — рождение ребёнка, но «Флориде» от этого не легче. Сменщик российского голкипера Спенсер Найт молод и нестабилен. В матче с «Питтсбургом» 23-летний американец совершил только 11 сейвов, пропустив пять шайб.

Команда чувствует неуверенность за спиной. Пропущенные простые шайбы демотивируют. Особенно на выезде. Ведь «Флайерз» выиграли четыре из шести последних очных встреч, при этом одно из поражений потерпели в серии буллитов.

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки видится итоговая победа хозяев. У «Пантерз» отличный состав, но без основного голкипера набрать очки в Филадельфии вряд ли получится. Соперник набрал отличный ход.

Ставка: победа «Филадельфии» с учётом ОТ и серии буллитов за 2.27.