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Филадельфия — Флорида, прогноз на матч НХЛ 6 декабря 2024, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Филадельфия» — «Флорида». Мичков задаст чемпионам трёпку
Михаил Коробов
Филадельфия — Флорида, прогноз на матч НХЛ
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«Пантерз» ослаблены отъездом Бобровского. Сменщик не столь надёжен.

6 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сойдутся «Филадельфия Флайерз» и «Флорида Пантерз». Встреча пройдёт на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча НХЛ «Филадельфия» — «Флорида» 6 декабря 2024 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Флориды» в основное время предлагается с коэффициентом 2.11, что приблизительно равно 46% вероятности. Победа «Филадельфии» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.05 (около 32% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.40 (22%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча в Филадельфии получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.30, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.58. Если обе команды забьют в первом периоде, сыграет коэффициент 2.40 (в районе 42% вероятности). Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 9.00.

Ставка на матч НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Флорида Пантерз» (06.12.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Начало сезона «Филадельфия» провалила, однако Джон Торторелла выправил ситуацию. Команда поднялась на пятую строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона. Отставание от лидеров пока ещё велико, но, если не сбавлять ход, можно будет побороться за уайлд-кард.

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Проиграно только 4 из 12 последних матчей, причём две неудачи состоялись в серии буллитов. Намного лучше «Филадельфия» стала действовать в обороне. Уменьшилась нагрузка на голкиперов. Чувствуя вменяемую поддержку партнёров, Алексей Колосов и Иван Федотов здорово прибавили.

Не перестаёт радовать Матвей Мичков. Недопонимания с Тортореллой сходят на нет. В последнем матче с «Сент-Луисом» россиянин отметился результативной передачей и заброшенной шайбой в овертайме. Он стал шестым новичком в истории НХЛ, забившим не менее трёх голов в дополнительное время за одну регулярку. А ведь не прошло ещё и половины сезона. Берегись, «Флорида»!

На последнем отрезке сезона у «Пантерз» многое не получается. Восстановились от травм и набрали форму лидеры, но что-то всё равно не так. Выиграно всего лишь 4 из 11 матчей. Три подряд уверенные победы внушили уверенность, что чемпион начал приходить в себя, однако последовало поражение от «Питтсбурга» (4:5 ОТ).

На результате встречи с «Пингвинз» отразился внезапный отъезд Сергея Бобровского. Повод радостный — рождение ребёнка, но «Флориде» от этого не легче. Сменщик российского голкипера Спенсер Найт молод и нестабилен. В матче с «Питтсбургом» 23-летний американец совершил только 11 сейвов, пропустив пять шайб.

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Команда чувствует неуверенность за спиной. Пропущенные простые шайбы демотивируют. Особенно на выезде. Ведь «Флайерз» выиграли четыре из шести последних очных встреч, при этом одно из поражений потерпели в серии буллитов.

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки видится итоговая победа хозяев. У «Пантерз» отличный состав, но без основного голкипера набрать очки в Филадельфии вряд ли получится. Соперник набрал отличный ход.

Ставка: победа «Филадельфии» с учётом ОТ и серии буллитов за 2.27.

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