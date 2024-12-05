«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе». Иногда лучше выспаться

6 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором померяются силами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Сан-Хосе Шаркс». Встреча пройдёт на стадионе «Амали-Арена» в городе Тампа. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча НХЛ «Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе» 6 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Тампа-Бэй» в основное время предлагается с коэффициентом 1.69, что приблизительно равно 57% вероятности. Победа «Сан-Хосе» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.24 (около 22% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.50 (21%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.42, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.52. Если обе команды забьют в первом периоде, сыграет коэффициент 2.43 (в районе 42% вероятности). Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 9.50.

Прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Сан-Хосе Шаркс» (06.12.2024)

«Тампа-Бэй» в последнее время — это нестабильность. «Лайтнинг» держатся в числе претендентов на выход в плей-офф, но победы чередуют с поражениями. На последнем отрезке сезона преобладают плохие результаты. Выиграно только 5 из 13 матчей, причём два из них в овертайме. Много очков потеряно с аутсайдерами и середняками.

Обусловлены неудовлетворительные результаты травмами ведущих игроков. Недавно список пребывающих в лазарете пополнил лучший бомбардир команды Никита Кучеров. Степень и характер повреждения не раскрываются, хотя отмечалось, что форвард может вернуться на лёд уже в следующей игре. Впрочем, рисковать здоровьем ключевого исполнителя никто не станет.

Прикроет соотечественника надёжный Андрей Василевский. Плохо помогают справляться с работой защитники, но когда это его останавливало? Не так давно вратарь установил рекорд по скорости достижения 300 побед в НХЛ (отметка покорилась за 490 матчей).

«Сан-Хосе» способен доставить «Лайтнинг» серьёзные неприятности. «Шаркс» весьма неплохо выступают на выезде. В основное время проиграны только 7 из 15 матчей, а на днях был даже побеждён лидирующий на Востоке «Вашингтон» (2:1 ОТ). Это точно один из аутсайдеров лиги?

На самом деле — да, задачи побеждать и биться за плей-офф тут нет. Просто «Сан-Хосе» проводит шикарный отрезок. Выиграны четыре из пяти последних матчей. Плюс обидное поражение от «Оттавы» (3:4). Напоминает о себе Клим Костин. За этот небольшой период он набрал четыре очка — забил гол и отдал три результативные передачи.

Надо отметить, что у «Шаркс» стало значительно больше порядка в защите. Плюс вероятно отсутствие Кучерова. Судя по всему, встрече между «Тампа-Бэй» и «Сан-Хосе» не суждено быть результативной. Возьмём ТМ 5.5 шайбы. Ждём высший пилотаж от Андрея Василевского. Видимо, нас ждёт далеко не самый бодрый хоккей.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 2.42.