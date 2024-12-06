Парижане снова пропустят, а в Италии пройдут сразу два ярких матча.

Экспресс с коэффициентом 9.69: «ПСЖ» опять за своё, «Милан» пока не готов

Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс на главные матчи пятницы, 6 декабря, с общим коэффициентом 9.69. Ставим против «Милана» и обороны «ПСЖ».

Прогноз на матч «Интер» — «Парма»

«Парма» не выглядит лёгкой добычей. Жёлто-синие на удивление здорово освоились в элитном дивизионе. Расположились на 11-й строчке в турнирной таблице. Отрыв от зоны вылета приличный. Проиграно только 5 из 14 матчей, при этом «Парме» удалось доставить проблемы «Наполи» (1:2) и «Аталанте» (1:3). Более того, в предыдущем туре первенства побеждён крепкий «Лацио» (3:1). Пусть и с очевидной долей везения.

Этим и опасна «Парма». Ей не нужно много моментов для того, чтобы забить. Достаточно несколько быстрых контратак. В 14 встречах Серии А жёлто-синие соорудили 20 голов. Думается, что-то залетит и в сетку ворот «Интера» на «Сан-Сиро».

В победе хозяев не так много сомнений, но, даже если взять к ней вдобавок верх по голам, коэффициент получится слишком низкий. Голы с обеих сторон — более интересный вариант. В этом розыгрыше Серии А пропускают «нерадзурри» нередко — 14 мячей в 13 встречах. В первенстве Индзаги делает меньше акцента на защите, нежели в Лиге чемпионов.

Прогноз на матч «Аталанта» — «Милан»

«Аталанта» идёт на серии из восьми побед в разных турнирах, общий счёт — 26:4. Отставание от «Наполи» в Италии составляет одно очко, а от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов — четыре. При этом в прошлом туре бергамаски на выезде обыграли «Рому» со счётом 2:0. На данном отрезке сезона не наблюдается проблем ни с обороной, ни с атакой. И всё-таки «Милан» разгромной победой в Кубке Италии на неделе показал, что не боится предстоящей встречи и как минимум готов дать бой.

В пользу результативного и обоюдоострого футбола в Бергамо говорит и история личных встреч. В трёх последних случаях непременно забивали обе команды, а в двух из них — тотал переваливал за два забитых мяча у каждой. Если хотите проверить голы в обе стороны через тотал больше 2.5 мяча, коэффициент на этот комбинированный вариант находится в районе 2.05.

Другой вариант — лобовая победа «Аталанты» за коэффициент чуть выше двойки. «Милан» умеет удивлять, но стабильность ему чужда. По крайней мере, пока. Рассчитывать на победу на чужом поле да после кубковой игры посередине недели — очень вряд ли. Бергамаски больше отдыхали и получили время получше подготовиться к сопернику. Так что должны продлить свою мощную серию.

Прогноз на матч «Осер» — «ПСЖ»

«Осер» — далеко не мальчик для битья. Достаточно будет сказать, что команда располагается всего в одном очке от еврокубковой зоны.

При этом результаты у «Осера» соответствующие. Лишь в последнем туре чемпионата Франции клуб прервал беспроигрышную серию, тянувшуюся аж с 8-го тура. Здесь же стоит отметить умение играть с сильными оппонентами. Результативная ничья с «Лионом» (2:2), а также внушительные победы над «Марселем» (3:1) и «Ренном» (4:0) тому подтверждение.

С учётом нестабильной игры «ПСЖ» при оборонительных действиях в последних матчах, есть все основания предполагать как минимум гол со стороны футболистов «Осера». Тем более что команда будет играть на своём поле. Вместе с тем это далеко не «Бавария», чтобы отнять у парижан очки. Особенно когда тем необходимо исправляться за неудачи. П2 + обе забьют за 2.50 — это вариант.

Экспресс на матчи 6 декабря

Ставка 1: обе забьют в матче «Интер» — «Парма» за 1.90.

Ставка 2: победа «Аталанты» в матче с «Миланом» за 2.04.

Ставка 3: победа «ПСЖ» в матче с «Осером» + обе забьют за 2.50.

Общий коэффициент: 1.90 х 2.04 х 2.50 = 9.69.