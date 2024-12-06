«Торонто» — «Вашингтон». Без Овечкина в Канаде ловить нечего

7 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сойдутся «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча пройдёт на льду «Скоушабэнк-Арены» в Торонто. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча НХЛ «Торонто» — «Вашингтон» 7 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Торонто» в основное время предлагается с коэффициентом 2.11, что приблизительно равно 47% вероятности. Победа «Вашингтона» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.12 (около 31% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.30 (22%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Торонто» — «Вашингтон» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.34, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.60. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 7.70. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 9.00.

Прогноз на матч НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Вашингтон Кэпиталз» (07.12.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 07 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Торонто» наверстал упущенное в начале сезона. Поднялся на первое место в Атлантическом дивизионе. Календарь был далеко не самый лёгкий. Несмотря на это, «Мэйпл Лифс» проиграли всего лишь 2 из 12 последних матчей, при этом восемь побед одержали в основное время.

Даже без Остона Мэттьюса «Торонто» смотрелся целостно и мощно. А теперь в команде рассчитывают, что будет ещё лучше. Капитан забросил три шайбы в двух матчах после восстановления от травмы. Сначала Мэттьюс забил «Чикаго» (4:1), затем оформил дубль в ворота «Нэшвилла» (3:2). Американец быстро набирает форму.

Отрадно, что возвращение лидера не отразилось на игровом времени Никиты Гребёнкина. Крэйг Берюбе рассчитывает на вызванного из АХЛ дерзкого россиянина и даёт ему шанс закрепиться в основе. Игровое время у 21-летнего нападающего скромное, зато стабильное.

Впрочем, не спешите списывать «Вашингтон» со счетов. Подопечные Спенсера Карбери занимают первое место в Столичном дивизионе и проиграли только три из последних 10 встреч. Шесть побед одержали в основное время.

Хотя, разумеется, настораживают последние выступления «столичных». Первый тревожный звоночек прозвенел с «Тампа-Бэй» (5:4). Голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен при счёте 3:3 отправил шайбу в свои ворота. После этого было пропущено четыре гола от хилых «Айлендерс» (5:4 ОТ), пять — от «Нью-Джерси» (6:5), а затем вообще случилось поражение от аутсайдера — «Сан-Хосе» (1:2 ОТ).

Вратари «Кэпиталз» много выручали до этого. Судя по всему, они наелись. Хорошо, что у «Вашингтона» всё прекрасно с результативностью. Команда первой в сезоне преодолела отметку в 100 заброшенных шайб. Радует вызванный из АХЛ Иван Мирошниченко. В шести матчах он набрал четыре очка.

Ещё одна очень хорошая новость для «столичных» — прогресс в восстановлении Александра Овечкина. Он приступил к тренировкам. Рисковать здоровьем капитана и выпускать его на лёд раньше времени нецелесообразно, но пока всё идёт по плану.

На последнем отрезке сезона эмоции «столичных» начали угасать. Меньше порядка в обороне, реже спасают вратари. У «Торонто» больше запаса энергии. Кроме того, канадский клуб выиграл пять последних очных встреч (четыре — в основное время). Предлагаем проверить лобовую победу «Мэйпл Лифс». Дома они проиграли в этом сезоне только трижды.

Ставка: победа «Торонто» за 2.11.