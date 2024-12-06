«Зенит» — «Акрон». Семак и Соболев уйдут на перерыв лидерами

Вот и всё! Провожаем Российскую Премьер-Лигу на зимний перерыв. Участники проведут заключительные встречи года, а вернутся только весной. В субботу, 7 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Акрон». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча РПЛ «Зенит» — «Акрон» 7 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах считают явным фаворитом «Зенит». Сделать ставку на победу петербургского клуба предлагается с коэффициентом 1.24, что даже приблизительно переваливает за 80% вероятности. Победа «Акрона» оценивается коэффициентом 12.00 — менее 10% вероятности. Ничейный исход можно найти за 7.40.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Санкт-Петербурге. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.88, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.44. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.96. Наиболее же вероятным экспертам представляется счёт 2:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Акрон» (07.12.2024)

Поскольку встреча пройдёт на «Газпром Арене», где есть возможность обеспечить подходящий климат даже в зимнее время, команды смогут показать свои лучшие качества. Однако в последнем домашнем матче «Зениту» это не помогло. На прошлых выходных петербургский клуб принимал самарские «Крылья Советов» и уступил со счётом 2:3.

Строго говоря, предъявить чемпионам России здесь особо нечего. Где-то не везло, где-то соперника выручал голкипер, а где-то — сами самарцы сыграли здорово. Кроме того, надо выделить Ивана Сергеева, который оформил дубль. Зачем же тогда взяли Александра Соболева и продали Сергеева? Последний хотя бы забивал регулярно.

Впрочем, проблемы Соболева — это проблемы Соболева. «Зенит» результативен в любом случае. Перед последним матчем в 2024 году петербургский клуб лидирует в чемпионате России с 39 очками. Отрыв от «Краснодара» составляет одно очко. При этом забитых мячей на два больше, а пропущенных — на два меньше.

С «Акроном» подопечные Сергея Семака встречались уже три раза в этом сезоне. Дважды дело было в Кубке России, ещё один матч пришёлся на первый круг Российской Премьер-Лиги. Результаты, конечно, в основном плачевные для тольяттинской команды. Особенно два последних, когда тольяттинцы получили болезненные поражения со счётом 1:5 и 0:5.

Вообще, «Акрон» следует похвалить. Середина розыгрыша чемпионата России давно позади, а клуб вовсю претендует на сохранение прописки. Промежуточное девятое место в турнирной таблице и девятиочковый отрыв от зоны вылета — солидный показатель для дебютанта. Тем более что на фоне этого команда продолжает выступать в Кубке России. Пусть и в Пути регионов.

Однако есть серьёзный нюанс. В последнее время тольяттинцы лучше выступают на домашнем поле, а на выезде всё не очень хорошо. Например, в последнем матче дома обыграли «Оренбург» (1:0), а до того в гостях схлопотали 0:3 и 0:4 от «Рубина» и «Спартака» соответственно. Да, соперники разного уровня, но проблемы с выездными встречами имеют есть.

«Зенит» наверняка захочет уйти на зимний перерыв лидером чемпионата России. Плюс надо исправляться перед болельщиками за последнее домашнее поражение. «Акрон», конечно, может упереться, однако против статистики пойти будет сложно. Дело в том, что тольяттинский клуб больше всех в лиге пропускает и допускает больше всего ударов по своим воротам.

У Сергея Семака в составе столько мастеровитых футболистов, что не должно составить труда реализовать большинство из представившихся моментов. Возможно, гости забьют один мяч в ответ, учитывая их зубастую атаку. И всё же, скорее всего, здесь будет разгром. Что-то вроде 3:0 или 4:1. В общем, проверяем фору в два мяча.

Ставка: победа «Зенита» с форой (-2) за 2.02.