«Монако» — «Тулуза». Зачем Файзуллаев, когда есть Головин?

На этой неделе еврокубковых баталий не было, поэтому в некоторых странах проводились встречи на внутренней арене. Чемпионат Франции позволил своим участникам сделать небольшую передышку, ведь новый тур стартует только ближе к выходным. В субботу, 7 декабря, на стадионе «Луи II» в Монако состоится матч 14-го тура Лиги 1 «Монако» — «Тулуза». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги 1 «Монако» — «Тулуза» 7 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Монако» предлагается с коэффициентом 1.75, что приблизительно равно 57% вероятности. Победа «Тулузы» оценивается коэффициентом 4.80 — около 20% вероятности. Ничейный исход более вероятен, но коэффициент тоже высокий — 4.10.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1, но не исключают 1:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Тулуза» (07.12.2024)

С «Монако» что-то случилось. До середины октября у команды была успешная серия как на внутренней арене, так и в еврокубках. На внутренней арене даже лидировала какое-то время! Однако ноябрьско-декабрьский отрезок в актив явно не пойдёт. С 1 ноября по сей день она успела провести шесть матчей, добыла всего три победы и потерпела три поражения.

И если на неудачную игру с «Анже» (0:1) можно было закрыть глаза, то последние две вызывают вопросы. Проигрыш «Бенфике» (2:3) отбросил команду на восьмую строчку в Лиге чемпионов, а проигрыш «Марселю» (1:2) — на третью в Лиге 1. Теперь монегаски отстают от лидеров на пять и семь очков соответственно. И не факт, что получится быстро вернуться к победам.

Дело в том, что «Тулуза» выглядит неплохо. Да, располагается в середине турнирной таблицы в чемпионате Франции, зато не распыляется на другие турниры и выдаёт в последнее время неплохие результаты. На отрезке из пяти последних матчей потерпела всего одно поражение — на выезде от лидирующего «ПСЖ» со счётом 0:3. Болезненно, но некритично.

В остальных четырёх случаях — четыре победы с общим счётом 8:0. Причём соперники были не самые слабые, а те, кто обычно кусается. То есть на уровне не только атака, но и оборона. Конечно, футболисты «Монако» могут справиться с любой обороной. Даже Александр Головин забивает во второй встрече кряду. Однако собственная защита у них заметно хромает.

В предстоящем матче ждём голы в обе стороны. Причём совсем не факт, что победу одержит «Монако». Во-первых, забивали обе стороны в четырёх прошлых встречах монегасков в разных турнирах. Во-вторых, эта же ставка заходила в трёх последних очных матчах «Монако» и «Тулузы». В-третьих, «Тулуза» выиграла две предыдущие выездные встречи на «Луи II».

В СМИ гуляет информация, что «Монако» думает приобрести у ЦСКА ещё одного атакующего полузащитника — Аббосбека Файзуллаева. Вот только зачем он, если есть Александр Головин и нет проблем с нападением? Тут скорее разрушающего защитника Игоря Дивеева надо брать, а не созидающего Файзуллаева.

Ставка: обе забьют за 1.73.