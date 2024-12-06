«Жирона» — «Реал». Мбаппе исправится за пенальти

Первая неделя последнего месяца 2024 года на исходе, но это никого не волнует. Календарь настолько плотный, а события сменяют друг друга так быстро, что не успеваешь за всем следить. В субботу, 7 декабря, на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне состоится матч 16-го тура чемпионата Испании «Жирона» — «Реал» Мадрид. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Примеры «Жирона» — «Реал» 7 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу мадридского «Реала» предлагается с коэффициентом 1.75, что приблизительно равно 57% вероятности. Победа «Жироны» оценивается коэффициентом 4.90 — это около 20% вероятности. Ничейный исход более вероятен, но коэффициент всё равно высокий — 4.10.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол в Жироне. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1, но не исключают 2:1 в пользу гостей.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура чемпионата Испании «Жирона» — «Реал» (07.12.2024)

Сначала могло показаться, что «Жирона» снова набирает обороты. В последних четырёх турах чемпионата Испании у неё три победы и одна ничья. При этом взгляните на количество забитых мячей. Футболисты отправили по четыре мяча в ворота «Леганеса» (4:3) и «Эспаньола» (4:1), один — в ворота «Хетафе» (1:0), а ещё два получил «Вильярреал» (2:2). Неплохо!

Вот только все эти достижения чередуются с неудачами в других турнирах. Подопечные Мичела Санчеса проиграли в двух прошлых турах в Лиге чемпионов: 0:4 нидерландскому ПСВ и 0:1 — австрийскому «Штурму». А накануне случилось поражение от скромного «Логроньеса» в Кубке Испании. Основное время завершилось со счётом 0:0, а серия пенальти — со счётом 3:4.

С другой стороны, мадридский «Реал» сам грешит нестабильностью. Разгромы «Осасуны» (4:0) и «Леганеса» (3:0) вместе с сухой победой над «Хетафе» (2:0) впечатляют и подтверждают класс, но по поражениям от «Ливерпуля» (0:2) в Лиге чемпионов и от «Атлетика» из Бильбао (1:2) в чемпионате Испании есть вопросы. Хотя Карло Анчелотти ссылается на непростые поля, итог — по делу.

И если в одном случае «Ливерпулю» надо отдать должное, то с «Атлетиком» надо было как минимум играть на очки. Не лучшим образом себя показывает Килиан Мбаппе. Все наверняка помнят, как форвард здорово дебютировал в мадридском клубе, но сейчас его игра, мягко говоря, далека от идеальной. В последнем матче, например, снова не реализовал пенальти.

Нестабильность лишила «сливочных» шанса воспользоваться осечкой конкурента по Ла Лиге. «Барселона» по-прежнему возглавляет таблицу, хотя до недавнего времени шла на серии из трёх игр без побед. Перед 16-м туром мадридская команда отстаёт от каталонцев на четыре очка. Единственный плюс — есть матч в запасе, а потому всё ещё можно переиграть в свою пользу.

Во встрече с «Жироной» у футболистов «Реала» не должно возникнуть особенных проблем. С учётом улучшения формы жиронцев на внутренней арене, можно ожидать от них забитого мяча. Однако мадридцы будут покрепче и поувереннее в целом. Плюс история встреч на их стороне. В двух прошлых случаях были победы со счётом 3:0 и 4:0. Скорее всего, выиграют и теперь.

Ставка: «Реал» победит за 1.75.