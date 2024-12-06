«Ростов» — «Крылья Советов». Валерий Карпин сильнее скуки

7 декабря состоится игра 18-го тура РПЛ, в которой «Ростов» примет «Крылья Советов». Стартовый свисток на стадионе «Ростов Арена» прозвучит в 16:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча РПЛ «Ростов» — «Крылья Советов» 7 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах называют фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ростова» предлагается с коэффициентом 1.85, что приблизительно равно 53% вероятности. Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 4.60 — в районе 21%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90, что составляет около 26%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Ростов» — «Крылья Советов» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.

Прогноз на матч 18-го тура чемпионата России «Ростов» — «Крылья Советов» (07.12.2024)

С приближением паузы «Ростов» собрался с мыслями и выдал шикарный отрезок. В предыдущих трёх турах РПЛ побеждены «Химки» (3:1), ЦСКА (2:1) и «Пари НН» (4:0). Кроме того, в Кубке России дважды обыгран «Спартак» (1:0 и 2:1). Валерий Карпин заслуживает похвалы.

Тренер упростил рисунок и улучшил игру на стандартах. Во встрече с «Пари НН» защитник Максим Осипенко оформил дубль. Мог пойти и за хет-триком, но не стал пробивать пенальти. Уступил 11-метровый Николаю Комличенко.

А вот строгости в защите «Ростову» не хватает. На последнем отрезке сезона стало лучше, однако простые ошибки всё равно допускаются. В 25 встречах жёлто-синие пропустили 35 мячей (в среднем почти 1,5 гола). Многовато.

У «Крылья Советов» тоже наблюдается подъём, который не в последнюю очередь связан с возвращением Ивана Сергеева. Нападающий достаточно быстро вернул былые кондиции и начал приносить пользу. В предыдущем туре РПЛ он помог сенсационно победить «Зенит» (3:2), оформив дубль.

На дистанции результаты у самарцев не лучшие, но победа над лидером должна воодушевить. Голы наконец-то пошли. Плохо только, что проблемы оборонительного характера никуда не делись. «Зенит» упустил множество возможностей. Защитники «Крыльев Советов» позволяли бить из опасных позиций.

Результаты в Кубке России во внимание не берём. Там Игорь Осинькин часто экспериментировал, давал шанс молодёжи. За 17 туров РПЛ самарцы пропустили 26 мячей (это даже немного больше, чем 1,5 мяча в среднем за игру). Вероятно, «Ростов» и «Крылья Советов» подарят яркий и результативный футбол.

История очных встреч только за. В четырёх из пяти последних матчей забили обе команды и сыграл верх по голам. Проверим ОЗ + ТБ 2.5 мяча и в этот раз. В последнее время «Ростов» и «Крылья Советов» забивают много всем без разбора. Друг другу по два-три мяча легко могут отгрузить.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.18.