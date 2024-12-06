«Ювентус» — «Болонья». Нервное свидание с «бывшей»

Тьяго Мотта вывел «Болонью» в Лигу чемпионов, а теперь устроил перестройку в Турине.

7 декабря состоится встреча 15-го тура Серии А. На стадионе «Альянц» в Турине «Ювентус» примет «Болонью». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. «Старая синьора» не потерпела ещё ни одного поражения в первенстве под руководством Тьяго Мотты, но не всё так гладко.

Что ждут букмекеры от матча Серии А «Ювентус» — «Болонья» 7 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.73, что приблизительно равно 62% вероятности. Победа «Болоньи» оценивается коэффициентом 8.50 — в районе 11%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.75, что составляет около 27% вероятности.

В то же время аналитики уверены, что матч «Ювентус» — «Болонья» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.26.

Прогноз на матч 15-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Болонья» (07.12.2024)

«Ювентус» расположился на шестом месте в турнирной таблице Серии А. Отставание от лидирующего «Наполи» внушительное — шесть очков. Что Тьяго Мотта делает не так? У команды больше ничьих, чем побед — восемь против шести. Не этого ждут болельщики. Они соскучились по вкусу чемпионства.

Для матча с «Болоньей» будет доступен Душан Влахович. Он пропустил три встречи, в которых «Ювентус» сыграл вничью с «Астон Виллой» (0:0), «Миланом» (0:0) и «Лечче» (1:1). С ходу и не скажешь, стоит ли возвращение серба занести в позитив. В последнее время отношения между форвардом и клубом ухудшились. С ним могут расстаться уже зимой.

«Болонья», как ни странно, не утратила заложенного Моттой фундамента. Сохранила организованность в защите и характер. Красно-синим по силам побороться за путёвку в еврокубки. Они занимают восьмую строчку в таблице. Отставание от «Юве» — пять очков.

На последнем отрезке «Болонья» смотрится бодро — выиграны четыре из пяти встреч Серии А. Практически все победы над аутсайдерами, но это не столь важно. На эмоциональном состоянии хорошие результаты сказываются положительно. Команда подходит к встрече с бывшим тренером в приподнятом расположении духа.

Мотта занёс в основу игры «Ювентуса» и «Болоньи» слаженную игру в обороне. Туринцы в 14 встречах чемпионата Италии пропустили всего лишь восемь мячей — меньше всех. Крайне маловероятно, что матч подарит изобилие голов. Результативность у обоих клубов невысокая.

Всё же «Ювентус» — фаворит. У него больше ресурсов и чуть лучше результаты. В то же время «Болонья» определённо способна зацепиться за ничью. Для этого достаточно внимательно сыграть в защите. Предлагаем проверить 1Х + ТМ 2.5 мяча. Нападение — это то, что Тьяго Мотте ещё улучшать и улучшать. Одним трансфером эту проблему не решить. Нужен комплексный подход. И, конечно, время.

Ставка: «Ювентус» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.88.