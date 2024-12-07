«Зенит» и «Спартак» сделают красиво. Чего ждать от РПЛ в субботу?

Добрались до заключительного тура РПЛ перед уходом на зимнюю паузу. На субботу, 7 декабря, запланированы четыре матча. Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс на три игры с участием грандов.

Прогноз на матч «Спартак» — «Пари НН»

«Спартак» продлил свою победную серию в чемпионате России до пяти встреч. Обыграли и «Пари НН» на выезде — 2:0. Третье место в таблице, до лидирующего «Зенита» — пять очков. Тем временем нижегородский клуб находится на стыке зоны переходных матчей и безопасной зоны.

Вместе с тем назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера не принесло практического эффекта. Изменения в игре заметны, в результатах — не особо. Нижегородцы провели шесть матчей в РПЛ, добыли всего одну победу и уступили три раза. При этом на прошлых выходных они гостили у «Ростова» Валерия Карпина и получили в свои ворота четыре мяча, а ответить так ничем не смогли.

Более того, «Пари НН» проиграл две последние выездные встречи в чемпионате России с общим счётом 1:7. Если учитывать, что «Спартак» завершает этот год матчем на своём поле и в последних играх забивает охотно и много, есть все основания ожидать его уверенной победы. Плюс пока у Манфреда Угальде прёт, почему бы этим не воспользоваться?

Прогноз на матч «Ростов» — «Крылья Советов»

С приближением паузы «Ростов» собрался с мыслями и выдал шикарный отрезок. Три победы кряду в РПЛ, в Кубке прошли «Спартак». Девять голов за три предыдущих тура! Впрочем, в 25 встречах сезона жёлто-синие пропустили 35 мячей (в среднем почти 1,5 гола).

У «Крыльев» с обороной тоже полно проблем. Результаты в Кубке России во внимание не берём. Там Игорь Осинькин постоянно экспериментировал, давал шанс молодёжи. За 17 туров РПЛ самарцы пропустили 26 мячей (это даже немного больше, чем 1,5 мяча в среднем за игру). Вероятно, «Ростов» и «Крылья Советов» подарят яркий и результативный футбол.

История очных встреч только за. В четырёх из пяти последних матчей забили обе команды и сыграл «верх» по голам. Проверим ОЗ + ТБ 2.5 мяча и в этот раз. В последнее время «Ростов» и «Крылья Советов» забивают много всем без разбора. Друг другу по два-три мяча легко могут отгрузить.

Прогноз на матч «Зенит» — «Акрон»

С «Акроном» подопечные Сергея Семака встречались уже три раза в этом сезоне. Результаты, конечно, в основном плачевные для тольяттинской команды. Особенно два последних, когда тольяттинцы получили болезненные поражения со счётом 1:5 и 0:5. Ещё было поражение в Кубке России по пенальти, но сине-бело-голубые выставили далёкий от оптимального состав.

«Зенит» наверняка захочет уйти на зимний перерыв лидером чемпионата России. Плюс надо исправляться перед болельщиками за последнее домашнее поражение. «Акрон», конечно, может упереться, однако против статистики пойти будет сложно. Дело в том, что тольяттинский клуб больше всех в лиге пропускает и допускает больше всего ударов по своим воротам.

У Сергея Семака в составе столько мастеровитых футболистов, что не должно составить труда реализовать большинство из представившихся моментов. Возможно, гости забьют один мяч в ответ, с учётом их зубастой атаки. И всё же, скорее всего, здесь будет разгром. Что-то вроде 3:0 или 4:1. В общем, проверяем фору.

Экспресс на РПЛ 7 декабря

Ставка 1: «Спартак» победит «Пари НН» всухую за 1.95.

Ставка 2: обе забьют + ТБ 2.5 гола в матче «Ростов» — «Крылья» за 2.20.

Ставка 3: «Зенит» победит «Акрон» с разницей в три и более мяча за 2.55.

Общий коэффициент = 1.95 х 2.20 х 2.55 = 10.66.