Экспресс на UFC 310: Волков и Рахмонов сорвут банк в Лас-Вегасе

В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) пройдёт турнир UFC 310. Мы подготовили экспресс на последний номерной вечер единоборств в 2024 году.

Прогноз на бой Сириль Ган — Александр Волков

Волков Гану уже проигрывал. Правда, с тех пор много воды утекло, сейчас француз выйдет в октагон после годичного простоя. Тем не менее букмекеры ведут именно Гана явным фаворитом. И это вызывает вопросы.

Волков в данный момент готов лучше, чем перед первым поединком с Ганом. К тому же у Александра сейчас серия из четырёх побед, что придаст ему уверенности. Это будет бой в стойке, в котором у россиянина есть преимущество в мощи. Теоретически Драго может и нокаутировать Гана, но в этот исход верится с трудом. Скорее вероятна победа Волкова по очкам.

Конечно, мы не знаем, в какой форме француз, но, если это будет лучшая версия Сириля Гана, Волкову придётся непросто. На стороне Гана скорость и подвижность. Да, суперчемпиона из француза не вышло, однако Сириль очень опасен. Шансы Гана чуть выше, но перекос в линии выглядит чрезмерным. П2 за 3.55 — отличный вариант для любителей риска. На наш взгляд, шансы здесь скорее 60 на 40 в пользу француза.

Прогноз на бой Шавкат Рахмонов — Иан Гарри

Технически и физически казахстанский боец, конечно, превосходит соперника. Задача Шавката — избежать разменов ударами, затянуть Гарри в партер и там доказать своё превосходство. Причём необязательно даже идти на сабмишен, можно измотать противника и одержать победу решением. Лишь бы бой проходил по плану Рахмонова.

Гарри всегда считался талантливым ударником, но в бою с Майклом Пейджем доказал, что может прилично защищаться и от борьбы. Однако бой с Рахмоновым — совсем другая история. Очень многое будет зависеть от физической готовности Иана, она должна быть на максимуме и даже за его гранью, чтобы он сумел отбиться от Шавката. Ну а сам Гарри должен будет зарабатывать очки в стойке, оказывать давление, возможно, даже потрясти Рахмонова.

План отчаянный, но другого выхода у Иана нет. Вот и букмекеры считают Рахмонова фаворитом, предлагая на его успех котировку 1.16. Здесь, пожалуй, вырисовывается победа казахстанца сабмишеном, хотя можно перестраховаться и взять просто досрочную победу Шавката за 1.55. Мы же предпочтём П1 удушающим/болевым сдачей за 2.50.

Прогноз на бой Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг

Алджамейн Стерлинг наконец залечил травму и таки сразится с Мовсаром Евлоевым. Кстати, этот бой совершенно незаслуженно поставили в предварительный кард. Фаворит этого поединка — Евлоев, хоть Стерлинг и бывший чемпион.

Евлоев — непобежденный, 18 боёв — 18 побед. Да, Стерлинг классно борется, но у Мовсара в карьере были поединки с такими соперниками, и он уверенно их выиграл. Евлоев быстрее, его удары точнее. В стойке у россиянина должно быть преимущество, хоть Стерлинг и очень неудобный для любого бойца соперник. В борьбе же Евлоев способен как минимум не уступить.

Важно, что Мовсар — хороший тактик, который не стесняется менять модель боя, если что-то идёт не по плану. Это умение должно ему пригодиться в поединке против Стерлинга. Пожалуй, Алджамейна определённо недооценивают, предлагая коэффициент больше четвёрки, но фаворит однозначно здесь Евлоев. Скорее всего, он победит решением.

Экспресс на UFC 310

Ставка 1: победа Волкова за 3.55.

Ставка 2: победа Рахмонова удушением/болевым/сдачей за 2.50.

Ставка 3: победа Евлоева решением судей за 1.85.

Общий коэффициент = 3.55 х 2.50 х 1.85 = 16.42.