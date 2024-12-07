«Краснодар» — «Локомотив». Кордоба и Батраков сделают дело и уйдут отдыхать

Вот и всё! Провожаем Российскую Премьер-Лигу на зимний перерыв. На выходных участники проведут заключительные встречи года, а вернутся только весной. В воскресенье, 8 декабря, на стадионе «ФК Краснодар» состоится матч 18-го тура РПЛ «Краснодар» — «Локомотив». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» 8 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.90, что приблизительно равно 50% вероятности. Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 4.10 и соразмерна ничейному исходу. Вероятность гуляет в пределах до 25%.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Краснодаре. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.24, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Локомотив» (08.12.2024)

А кто остановит гегемонию «Зенита», если все будут терять очки? «Краснодар» и «Локомотив», словно сговорившись, завалили концовку 2024 года. Посудите сами, первый не выигрывает в основное время с начала ноября, второй вылетел из Пути РПЛ Кубка России, схлопотал два поражения подряд в чемпионате России и временно выпал из топ-3.

Думаете, на этом общие моменты кончаются? Как бы не так! Краснодарцы и москвичи с разгромным счётом проиграли «Спартаку». Первые в последнем туре Российской-Премьер-Лиги со счётом 0:3, а вторые — туром ранее со счётом 2:5. Конечно, стоит отдать должное красно-белым. Но здесь важнее, что у обеих сторон недочёты в обороне.

«Краснодар», например, пропустил девять мячей за четыре прошлых матча в разных турнирах, а «Локомотив» — 10 на том же отрезке. Многовато, мягко говоря, если претендуешь на участие в чемпионской гонке. Кстати, в очных встречах соперники нередко забивали друг другу как минимум по мячу. Это было в трёх из четырёх последних, если быть точным.

С учётом того, что после прошлых игр обоих клубов прошло не так много времени для серьёзных изменений, скорее всего, мы снова увидим голы в обе стороны. Подопечным Мурада Мусаева необходимо исправляться за разгром от «Спартака». Плюс уйти в отпуск хотя бы без забитых мячей на своём поле никто бы не хотел. Команде Михаила Галактионова тоже есть за что бороться.

В целом, похоже, «Краснодар» и «Локомотив» подустали, хотят уже уйти на перерыв. И в таком состоянии краснодарский клуб будет смотреться предпочтительнее столичного. Как мы помним, у него больше футболистов с именем, состав более возрастной. Молодые же лидеры железнодорожников могут быть ментально не готовы держать уровень на протяжении длительного времени.

Кроме того, краснодарцы уже побеждали москвичей в первом круге. Причём со счётом 3:0. На этот раз их ждёт испытание посерьёзнее, однако наиграть на очки вполне можно. В качестве ставки предлагаем рассмотреть комбинированный вариант «обе забьют и «Краснодар» не проиграет». Что-то вроде 1:1 или 2:1 здесь может быть.

Ставка: обе забьют и «Краснодар» не проиграет за 2.10.