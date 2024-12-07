«Тоттенхэм» — «Челси». Палмер и Мареска втянутся в чемпионскую гонку

Первая неделя последнего месяца этого года подошла к концу. Календарь уже привычно никого не щадит. В воскресенье, 8 декабря, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне состоится матч 15-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Челси». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Встреча вполне заслуживает называться центральной.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Тоттенхэм» — «Челси» 8 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 2.20, что приблизительно равно 45% вероятности. Победа «Тоттенхэма» оценивается коэффициентом 3.20 — чуть больше 30% вероятности. На ничью можно поставить за 3.95.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что лондонское дерби получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.36. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.35. Наиболее же вероятным представляется счёт 1:1, но допускают и 2:2.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Челси» (08.12.2024)

«Челси» всё же будет посолиднее «Тоттенхэма» перед лондонским дерби. Команда под руководством Энцо Марески действительно прибавила, поэтому вряд ли кто-то теперь будет ругать руководство за увольнение Маурисио Почеттино. Судите сами. За 14 туров АПЛ набрано 28 очков. Столько же у идущего вторым «Арсенала». Отставание от лидирующего «Ливерпуля» — семь очков.

Кроме того, «аристократы» ещё и с еврокубками особо не напрягаются. Дело в том, что они выступают в Лиге конференций, где соперники собраны более слабого уровня. Тренерский штаб выставляет второй состав на эти матчи, но даже так удаётся возглавлять общую таблицу с сумасшедшей разницей забитых и пропущенных мячей — 18 и три соответственно.

Впрочем, гораздо важнее здесь то, что лидеры и другие футболисты основы получают отдых, поэтому к играм в чемпионате Англии подходят более свежими. Но и на этом преимущества гостей не кончаются. Результаты последних матчей впечатляют. После ничьей с «Арсеналом» (1:1) случились четыре уверенные победы над разношёрстными оппонентами

Дабы не быть голословными, приведём цифры. По два мяча удалось забить в ворота «Лестера» (2:1) и «Хайденхайма» (2:1), а также три и пять — в ворота «Астон Виллы» (3:0) и «Саутгемптона» (5:2) соответственно. Это говорит о стабильности атаки как минимум. К слову, снова забивает Николас Джексон. Форвард приближается к сокоманднику Коулу Палмеру и другим лидерам гонки бомбардиров АПЛ.

Чем может парировать «Тоттенхэм»? Немногим. Да, был впечатляющий разгром «Манчестер Сити» со счётом 4:0, а также ничья с «Ромой» (2:2) в Лиге Европы. Как видно, клуб тоже умеет забивать. Причём сильным соперникам. Однако эти достижения носят больше спонтанный характер. До того было поражение от «Ипсвича», а после — ничья с «Фулхэмом» и проигрыш «Борнмуту».

При таких раскладах имеет смысл подумать над лобовой победой «Челси» в предстоящем лондонском дерби. Тем более что в последних двух, ещё при Почеттино, ему это удавалось — 4:1 и 2:0. Энцо Мареска уже показал, что умеет адаптироваться к сопернику даже по ходу встречи. Имея почти полный здоровый состав без потерь, «аристократы» действительно смотрятся внушительно и могут продлить серию побед.

Ставка: «Челси» победит за 2.20.