«Питтсбург» — «Торонто». Малкин хочет в плей-офф

8 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором встретятся «Питтсбург Пингвинз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча пройдёт на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча НХЛ «Питтсбург» — «Торонто» 8 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Торонто» в основное время предлагается с коэффициентом 2.07, что приблизительно равно 47% вероятности. Победа «Питтсбурга» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.10 (около 31% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.20 (22%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Питтсбург» — «Торонто» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.38, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.54. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 7.50. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 9.10.

Прогноз на матч НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (08.12.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 08 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Торонто Мэйпл Лифс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

«Питтсбург» раздухарился. Долгое время не мог одержать больше двух побед подряд, а тут попёрло! При этом обыграны очень крепкие соперники. И оборона стала получше, и результативность заметно подросла. Крепкой «Флориде» забросили пять шайб. Одним из главных героев встречи с «Пантерз» стал Евгений Малкин. Он отдал результативную передачу в овертайме.

Малкин не перестаёт удивлять. В хорошем смысле. В 38 лет нападающий держит уровень и делает результат. В 27 матчах набрал 24 (6+18) очка. Благодаря его стараниям у «Питтсбурга» начинают появляться шансы на уайлд-кард. «Пингвинз» стремительно навёрстывают упущенное. Конкуренты по-прежнему выглядят солиднее, но время ещё есть.

В этот раз соперник не подарок. «Торонто» тоже набрал внушительный ход. Да ещё и дождался возвращения Остона Мэттьюса. Тот с ходу взялся за дело — начал с двух передач, продолжил голом, затем оформил дубль. В общем, красота. Есть подозрение, что в Кубке Стэнли карета снова превратится в тыкву, но до этого ещё далеко.

А пока «Мэйпл Лифс» побеждают всех без разбору. Впрочем, есть шанс, что после игры с «Вашингтоном» они будут уставшими и не продемонстрируют лучшего хоккея в Питтсбурге. У обеих команд бэк-ту-бэк, но здесь важную роль играет свой лёд. Так вот, второй матч подряд будет проходить именно в Питтсбурге.

Конечно, «Пингвинз» тоже может не хватить энергии после сложной игры с «Рейнджерс». В конце концов, состав довольно возрастной. Однако на выезде «Торонто» гораздо более уязвим. «Мэйпл Лифс» выиграли только 4 из 10 матчей в гостях.

Добавим к этому, что подопечные Майка Салливана идут на серии из трёх побед в родных стенах. Что любопытно, во всех случаях они забрасывали по пять шайб в основное время. Рассчитывать на продолжение банкета несколько наивно, но уставшему оппоненту может хватить и трёх шайб.

Предлагаем заключить пари на итоговую победу хозяев. Легко «Питтсбургу» не будет, но шансы есть. «Торонто» недостаточно хорошо выступает на выезде и наверняка будет сильно уставшим после встречи с «Вашингтоном». В такой ситуации логичнее играть против линии.

Ставка: победа «Питтсбурга» с учётом ОТ и буллитов за 2.27.