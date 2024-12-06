Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг: прагматизм — наше всё!

В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC 310. В одном из его боёв в полулёгком весе сразятся Мовсар Евлоев и Алджамейн Стерлинг. Поединок двух грэпплеров, возможно, не будет самым ярким боем вечера, но определённо несёт в себе интригу!

Во сколько начало боя Евлоев — Стерлинг

Бой между Мовсаром Евлоевым и Алджамейном Стерлингом начнётся ориентировочно в 4:40 мск.

Где смотреть бой Евлоев — Стерлинг

Посмотреть трансляцию боя, как и всего турнира UFC 310, можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Кто фаворит боя Евлоев — Стерлинг, ставки и коэффициенты

Букмекеры предлагают коэффициент 1.23 на Евлоева, а на победу Стерлинга дают 4.40. На досрочное завершение боя можно поставить с коэффициентом 3.25, а полный бой идёт за 1.32. На нокаут от любого из бойцов предлагают коэффициент 4.40, болевой или удушающий оценили в 8.00.

Тактика Евлоева принесёт плоды

Мовсар Евлоев — пятый номер рейтинга в дивизионе. В UFC у него восемь побед. Могло быть больше, но вмешивались травмы. Во многом поэтому пока что Мовсар не добрался и до титульного боя. Другая проблема, если это можно так назвать, это отсутствие досрочных финишей. Все победы россиянин одержал решением. Непобеждённый — это здорово, но все зрители любят шоу: нокауты, сабмишены. Этого Евлоев пока фанатам не показывал. Хотя и был близок, например, в бою с Диего Лопесом.

Стерлинг — бывший чемпион, на его счету три защиты титула. Правда, было это в легчайшем весе. Алджамейна побил Шон О'Мэлли, и о реванше речи не было. Всему виной та же беда: Стерлинг — не самый зрелищный боец. После этого он поднялся в полулёгкий вес и в апреле победил Келвина Каттара. Алджамейн — девятый номер рейтинга.

Чего ждать от этого боя? Ну, вы сами понимаете, что вряд ли это противостояние завершится досрочно. В стойке преимущество будет у Мовсара, он добавляет в этом компоненте, в то время как Стерлинг использует ударные навыки только для подготовки к переводу в партер. Евлоеву нужно стараться избежать захвата со спины — в нём Алджамейн хорош.

Евлоев — хороший тактик, этот навык обязательно пригодится в бою с абсолютно хаотичным соперником. Он точно победит по очкам в стойке, а в борьбе как минимум не уступит. А если Стерлинг ошибётся, то с удовольствием воспользуется его проблемами. К тому же в плюс россиянину запишем преимущество в скорости. Сенсаций здесь не ждём и проверим вариант с победой Евлоева решением за 1.62. Если хотите чуть-чуть повысить коэффициент, можно рассмотреть вариант с единогласным вердиктом судей. Здесь котировка уже 1.90.

Ставка: победа Евлоева решением за 1.62.