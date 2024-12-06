Александр Волков — Сириль Ган: Драго использует шанс всей карьеры

В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC 310. В одном из его боёв в тяжёлом весе сразятся Александр Волков и Сириль Ган. Три года назад француз победил россиянина, теперь Драго попробует взять реванш в важнейшей точке своей карьеры.

Во сколько начало боя Волков — Ган

Бой между Александром Волковым и Сирилем Ганом начнётся ориентировочно в 7:15 мск.

Где смотреть бой Волков — Ган 2

Посмотреть трансляцию боя, как и всего турнира UFC 310 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Кто фаворит боя Волков — Ган, ставки и коэффициенты

Букмекеры предлагают коэффициент 1.33 на Гана, а на победу Волкова дают 3.45. На досрочное завершение боя можно поставить с коэффициентом 2.70, а полный бой идёт за 1.43. На нокаут от любого из бойцов предлагают коэффициент 3.50, болевой или удушающий оценили в 7.50.

Волков с годами только лучше!

Три года назад эти бойцы уже встречались в октагоне, и тогда француз оказался сильнее. Волков тогда, по собственному признанию, перегорел, а вот Ган выдал два активных раунда, а затем просто грамотно засушил бой, не позволив россиянину ничего сделать. Обиднейшее поражение для Драго.

На Волкове многие поставили крест, но он возродился и снова карабкается на вершину. И, есть мнение, что сейчас россиянин сильнее, чем когда бы то ни было. Прямо сейчас у Драго четыре победы подряд, а успех в бою с Сергеем Павловичем стал настоящим откровением. Удивил даже не сам факт победы, а хладнокровие и уверенность Александра. Он третий в рейтинге, и в нём снова увидели претендента на титул!

А что же Ган? За время, прошедшее с первого поединка, он проиграл Фрэнсису Нганну и Джону Джонсу. Вопросов нет — поражения от лучших. Затем француз нокаутировал Сергея Спивака и просто пропустил год, залечивая травмы. Сейчас Сириль утверждает, что полностью готов. Но как скажется на нём простой? Ган очень здорово выглядит на ногах, для тяжеловеса он потрясающе гибок и пластичен.

Букмекеры считают фаворитом француза, но и у Волкова будет свой шанс. Александр добавил за эти три года практически во всех компонентах, а в первую очередь — в ментальном плане. Бой будет трёхраундовый, поэтому экономить силы особенно не придётся. Давление и прессинг — его союзники. А ещё, как бы это странно ни звучало, можно попробовать получить преимущество в борьбе. Да, Волков не мастер работы в партере, но его навыки здесь точно сильнее, чем у Гана. У Сириля их практически нет в принципе.

Ган ничего не будет выдумывать. Скорость, движение, работа по корпусу, короткие серии — активность здесь ключевое слово. Она может помочь ему выиграть бой. Но для Драго этот поединок — едва ли не шанс всей карьеры. С годами Волков стал только лучше. Так что попробуем пойти против оценок букмекеров и взять победу россиянина. Тем более с таким коэффициентом.

Ставка: победа Волкова за 3.45.