Шавкат Рахмонов — Иан Гарри: Номад получит титульный бой!

В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC 310. В его соглавном бою в полусреднем весе сразятся Шавкат Рахмонов и Иан Гарри. Два непобеждённых бойца будут оспаривать право провести чемпионский бой с Белалом Мухаммадом. Кто же окажется сильнее?

Во сколько начало боя Рахмонов — Гарри

Бой между Шавкатом Рахмоновым и Ианом Гарри начнётся ориентировочно в 7:45 мск.

Где смотреть бой Рахмонов — Гарри

Посмотреть трансляцию боя, как и всего турнира UFC 310 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Кто фаворит боя Рахмонов — Гарри, ставки и коэффициенты

Букмекеры предлагают коэффициент 1.16 на Рахмонова, а на победу Гарри дают 5.55. На досрочное завершение боя можно поставить с коэффициентом 1.37, а полный бой идёт за 2.95. На нокаут от любого из бойцов предлагают коэффициент 2.85, болевой или удушающий оценили в 2.17.

Усталость Номаду не помеха!

Рахмонов — это настоящее явление в ММА. 18 боёв — 18 побед. В UFC – шесть из шести, причём все успехи были досрочными. Отметим ещё и тот факт, что Номад побеждает своих соперников абсолютно по-разному: и в стойке, и сабмишеном. Прямо скажем, неординарный спортсмен. И чемпионский бой он явно заслужил!

При этом есть у Рахмонова и некоторые минусы, которые заставляют сомневаться в его перспективах. Во-первых, пока непонятно, смог ли он повысить свою выносливость. Да, нет поздних раундов — нет проблем, но рано или поздно Шавкат столкнётся с противником, который затянет его в чемпионские отрезки. Даже в бою с Джеффом Нилом Рахмонов выглядел немного уставшим в третьем раунде. Кроме того, Номад прилично пропускает. Бесконечно такая история тоже длиться не будет.

Сможет ли всем этим воспользоваться Гарри? Недооценивать этого парня нельзя. Он здорово работает вторым номером и прилично прибавил в борьбе за последнее время. План Иана прост — защита, работа вторым номером, надежда на то, что Рахмонов начнёт уставать. И вот тогда…Тогда Гарри постарается украсть раунды в стойке. На бумаге план очень эффективный, но выстоять ирландцу будет крайне сложно. Тем более что Иан активничал в трэш-токе, обещая вытереть Рахмоновым канвас.

Ирландец — перспективный боец, но очевидно, что Рахмонов — явный фаворит этого поединка. Вряд ли Иан сможет устоять в партере, даже несмотря на то, что ему готовиться к бою помогал Чарльз Оливейра. Коэффициент на победу Рахмонова мизерный, поэтому предлагаем проверить победу казахстанца сабмишеном за 2.48.

Ставка: победа Рахмонова болевым/удушающим за 2.48.