Александр Пантожа — Кай Асакура: да кто такой этот японец?!

В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC 310. В его главном бою в наилегчайшем весе Александр Пантожа будет защищать свой титул в поединке с Каем Асакурой. Японец будет сражаться за пояс в дебютном бою в UFC. Куда катится этот мир?

Во сколько начало боя Пантожа — Асакура

Бой между Александром Пантожей и Каем Асакурой начнётся ориентировочно в 8:00 мск.

Где смотреть бой Пантожа — Асакура

Посмотреть трансляцию боя, как и всего турнира UFC 310, можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Кто фаворит боя Пантожа — Асакура, ставки и коэффициенты

Букмекеры предлагают коэффициент 1.36 на Пантожу, а на победу Асакуры дают 3.26. На досрочное завершение боя можно поставить с коэффициентом 1.44, а полный бой идёт за 2.66. На нокаут от любого из бойцов предлагают коэффициент 2.70, болевой или удушающий оценили в 2.48.

Пантожа не был в нокауте. И не будет

В наилегчайшем весе UFC нешуточный кризис. Иначе как ещё объяснить то, что Кай Асакура получил шанс сразиться за титул в своём первом же бою в организации? Нет, конечно, это не ноунейм. Это экс-чемпион Rizin, его очень любят в Японии. Но титульный бой, вы серьёзно? Азиатские рынки, конечно, важны для Даны Уайта, но у всего должен быть предел.

В активе Асакуры есть победа (правда, и поражение тоже) над Манелом Капе, он хороший ударник, опять же, зрелищный, что важно в UFC. Наверняка он сразу попытается потрясти чемпиона своими мощными киками. Как говорится, встречают в UFC по одёжке, поэтому для Кая очень важно сразу же показать товар лицом.

Ну а что же Пантожа? Бразильцу откровенно становится скучно в наилегчайшем весе. Всех претендентов он уже переехал, так что бой с Асакурой — приток свежего воздуха. Пантожа — не самый яркий боец, он очень расчётливый. Вспомните бой со Стивеном Эрцегом! Сделал ровно столько, сколько нужно было для победы, не больше. Вот и против японца Александр постарается провести поединок прагматично и завершить его очередным успехом.

Рецепт победы Пантожи прост — держать Кая на дистанции, подловить на безрассудной атаке и перевести в партер. А дальше — как карта ляжет: либо контролировать его на настиле и методично добивать, либо же пойти за болевым или удушающим. К защите Асакуры есть вопросы, поэтому велика вероятность, что бой не будет слишком затяжным. Если же для чемпиона всё окажется сложнее, то у Пантожи должно хватить сил, чтобы спокойно проконтролировать ситуацию и победить решением. Но наша ставка — победа бразильца в 1-2-м раунде. Коэффициент очень приличный — 3.40.

Ставка: победа Пантожи в 1-2-м раунде за 3.40.