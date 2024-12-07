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Наполи — Лацио, прогноз на матч Серии А 8 декабря 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Наполи» — «Лацио». Пятёрка за работу над ошибками
Михаил Коробов
«Наполи» — «Лацио», прогноз на матч 08.12.2024
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Римляне на днях оказались сильнее в Кубке Италии. Пора и честь знать.

В верхней части турнирной таблицы чемпионата Италии не продохнуть. Конкуренция очень высокая. 8 декабря состоится встреча 15-го тура Серии А. На стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе «Наполи» примет «Лацио». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Серии А «Наполи» — «Лацио» 8 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 1.95, что приблизительно равно 51% вероятности. Победа «Лацио» оценивается коэффициентом 4.30 — в районе 22%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60, что составляет около 27%.

В то же время аналитики считают, что матч «Наполи» — «Лацио» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.17. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на матч 15-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Лацио» (08.12.2024)

Италия — Серия А . 15-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Лацио
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На этой неделе «Лацио» выбил «Наполи» из Кубка Италии — 3:1. У Антонио Конте есть оправдание. Во-первых, встреча проходила в Риме. Во-вторых, «орлы» выступили близким к основному составом. Ну и до кучи удача в этот день была на стороне хозяев. Местами «партенопейцы» смотрелись неплохо.

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Антонио Конте постепенно преображает «Наполи». Несмотря на то что работы ещё много, получается стабильно добывать хорошие результаты. «Партенопейцы» уступили всего лишь в 2 из 14 матчей Серии А, а также дважды сыграли вничью. В трёх из четырёх случаев потеряли очки на выезде. Для нас этот факт особенно значим.

В матче с «Лацио» Конте не выпустил бывшего футболиста «Рубина» Хвичу Кварацхелию на поле. Накопленные грузином за время пребывания на скамейке запасных эмоции наверняка выплеснутся в предстоящей игре. Свежесть и задор ему пригодятся.

У «партенопейцев» хорошие шансы поквитаться за вылет из Кубка Италии. Перерыв составил всего три дня. Ведущие футболисты римлян не успеют полностью восстановить запас сил, в то время как лидеры неаполитанцев выйдут на поле с полным зарядом энергии, а вдобавок ещё и с желанием отомстить.

На своём поле подопечные Антонио Конте в нынешнем сезоне чудо как хороши. Против статистики не попрёшь, а линия выглядит особенно соблазнительно. На лобовую победу «Наполи» дают почти «двойку». Как тут устоять?

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Гостевой фактор — больная тема для римлян. Все четыре поражения в сезоне они потерпели на выезде. В предыдущем туре Серии А «орлы» в гостях уступили «Парме» (1:3). Если с аутсайдером у них возникли проблемы, то в Неаполе за очки тем более вряд ли получится зацепиться. Возьмём П1.

Ставка: победа «Наполи» за 1.95.

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