«Наполи» — «Лацио». Пятёрка за работу над ошибками

Римляне на днях оказались сильнее в Кубке Италии. Пора и честь знать.

В верхней части турнирной таблицы чемпионата Италии не продохнуть. Конкуренция очень высокая. 8 декабря состоится встреча 15-го тура Серии А. На стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе «Наполи» примет «Лацио». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Серии А «Наполи» — «Лацио» 8 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 1.95, что приблизительно равно 51% вероятности. Победа «Лацио» оценивается коэффициентом 4.30 — в районе 22%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60, что составляет около 27%.

В то же время аналитики считают, что матч «Наполи» — «Лацио» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.17. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на матч 15-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Лацио» (08.12.2024)

На этой неделе «Лацио» выбил «Наполи» из Кубка Италии — 3:1. У Антонио Конте есть оправдание. Во-первых, встреча проходила в Риме. Во-вторых, «орлы» выступили близким к основному составом. Ну и до кучи удача в этот день была на стороне хозяев. Местами «партенопейцы» смотрелись неплохо.

Антонио Конте постепенно преображает «Наполи». Несмотря на то что работы ещё много, получается стабильно добывать хорошие результаты. «Партенопейцы» уступили всего лишь в 2 из 14 матчей Серии А, а также дважды сыграли вничью. В трёх из четырёх случаев потеряли очки на выезде. Для нас этот факт особенно значим.

В матче с «Лацио» Конте не выпустил бывшего футболиста «Рубина» Хвичу Кварацхелию на поле. Накопленные грузином за время пребывания на скамейке запасных эмоции наверняка выплеснутся в предстоящей игре. Свежесть и задор ему пригодятся.

У «партенопейцев» хорошие шансы поквитаться за вылет из Кубка Италии. Перерыв составил всего три дня. Ведущие футболисты римлян не успеют полностью восстановить запас сил, в то время как лидеры неаполитанцев выйдут на поле с полным зарядом энергии, а вдобавок ещё и с желанием отомстить.

На своём поле подопечные Антонио Конте в нынешнем сезоне чудо как хороши. Против статистики не попрёшь, а линия выглядит особенно соблазнительно. На лобовую победу «Наполи» дают почти «двойку». Как тут устоять?

Гостевой фактор — больная тема для римлян. Все четыре поражения в сезоне они потерпели на выезде. В предыдущем туре Серии А «орлы» в гостях уступили «Парме» (1:3). Если с аутсайдером у них возникли проблемы, то в Неаполе за очки тем более вряд ли получится зацепиться. Возьмём П1.

Ставка: победа «Наполи» за 1.95.