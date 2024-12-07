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Факел — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 8 декабря 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Факел» — ЦСКА. Скорее бы в отпуск
Михаил Коробов
Прогноз на матч «Факел» — ЦСКА 08.12.2024
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У армейцев только одна победа в последних пяти матчах. Вся надежда на зимние сборы.

8 декабря состоится встреча 18-го тура чемпионата России, в которой на стадионе «Факел» в Воронеже «Факел» примет московский ЦСКА. Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча РПЛ «Факел» — ЦСКА 8 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.00, что равно 50% вероятности. Победа «Факела» оценивается коэффициентом 4.50 — в районе 22%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40, что составляет около 29%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Факел» — ЦСКА не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.25.

Прогноз на матч 18-го тура чемпионата России «Факел» — ЦСКА (08.12.2024)

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Возвращение Дмитрия Пятибратова оказывает влияние на «Факел». Только два поражения в последних 10 турах РПЛ, оба от лидеров — «Зенита» (1:3) и «Локомотива» (1:2). Это прямо здорово. Заготовлена хорошая почва для борьбы за сохранение прописки.

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Для притязания на большее нужно улучшать комплектацию состава. У «Факела» привычный дефицит исполнителей. В 17 встречах РПЛ забито 11 голов — меньше лишь у махачкалинского «Динамо». Всё держится на слаженной обороне и часто выручающих голкиперах.

Несмотря на это, «огнеопасные» — отнюдь не самый удобный соперник для ЦСКА. Армейцы победили только в одной из пяти последних очных встреч, да и то дома. «Факел» проиграл всего лишь один из восьми матчей РПЛ в Воронеже. Его болельщики — грозная сила.

Армейцы последние несколько лет очень плохо выступали на выезде, но при Марко Николиче кое-что поменялось. В последних четырёх домашних встречах в чемпионате России красно-синие потеряли очки, зато на выезде в РПЛ результаты лучше только у «Краснодара» и «Зенита». Как это понимать?

Сыгранность ЦСКА не стала лучше. Просто в гостях команда, как ни странно, больше ориентирована на результат. Проще действовать в удобном стиле и быстро преодолевать центр поля. Всё остальное отходит на второй план. В Воронеже добыть победу для армейцев важно вдвойне.

Красно-синие выиграли только один из пяти последних матчей РПЛ. Николич уверяет, что сейчас игра у команды идёт. Посмотрим, получится ли у неё исправиться за спад на последнем отрезке сезона. Сейчас кажется, что красно-синим нужно плодотворно поработать на зимних сборах. Иначе подняться в таблице не выйдет.

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Возьмём Х2 + ТМ 2.5 мяча. На выезде ЦСКА отличается прагматичностью. В восьми встречах всего лишь 12 забитых мячей против пяти пропущенных. Скромно. «Факел» проигрывает редко, однако побед тоже минимум (две в 17 турах). Вполне возможна малорезультативная ничья, или же армейцы выиграют с минимальным перевесом.

Ставка: ЦСКА не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.87.

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