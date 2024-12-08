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Ахмат — Оренбург: прогноз на матч РПЛ 8 декабря 2024, где смотреть онлайн-трансляцию, прямой эфир

Экспресс на РПЛ: падение «Локомотива» и пенальти в Грозном
Алексей Анисимов Алексей Серяков
,
Экспресс на РПЛ 8 декабря
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ЦСКА едет в Воронеж, преследователи «Зенита» сойдутся лицом к лицу, а «Ахмат» и «Оренбург» определят худшего.

Первая часть чемпионата России по футболу подошла к концу. Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс на матчи РПЛ, которые будут сыграны в воскресенье, 8 декабря.

Прогноз на матч «Факел» — ЦСКА

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Воронежцы — отнюдь не самый удобный соперник для ЦСКА. Армейцы победили только в одной из пяти последних очных встреч, да и то дома. «Факел» проиграл всего лишь один из восьми матчей РПЛ в Воронеже. В то же время в последних четырёх домашних встречах в чемпионате России красно-синие потеряли очки, зато на выезде в РПЛ результаты лучше только у «Краснодара» и «Зенита».

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Сыгранность ЦСКА не стала лучше. Просто в гостях команда, как ни странно, больше ориентирована на результат. Проще действовать в удобном стиле и быстро преодолевать центр поля. Всё остальное отходит на второй план. В Воронеже добыть победу для армейцев важно вдвойне.

Возьмём Х2 + ТМ 2.5 мяча. На выезде ЦСКА отличается прагматичностью. В восьми встречах всего лишь 12 забитых мячей против пяти пропущенных. Скромно. «Факел» проигрывает редко, однако побед тоже минимум (две в 17 турах). Шансы ЦСКА очевидно выше, но исключать «низовую» ничью нельзя.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Оренбург»

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Два абсолютно худших клуба РПЛ займутся перетягиванием каната. «Ахмат» не выигрывал с октября (одно очко в четырёх предыдущих турах), а «Оренбург»… ох, даже говорить неловко. Единственная победа датирована 21 июля, 2:0 со «Спартаком». Сейчас гости идут на серии из пяти поражений в чемпионате России. Где-то не везло, где-то не хватало — но это уже контекст и детали.

Расклад простой: за последние пять лет соперники трижды сходились в Грозном. «Ахмат» непременно побеждал, причём через верх — 4:0, 3:1 и 2:1. Настаивать на «тотал больше» не рискнём, всё же цена ошибки запредельна, и рассчитывать на открытый футбол с первых минут наивно. Лобовая победа «Ахмата» за 1.97 — уже интереснее. Но коэффициент кажется невысоким.

Тут надо заметить, что назначение пенальти идёт за 2.60 даже без уточнения команды. Добротный вариант. Любители рисковать могут рассмотреть ставку на пенальти в ворота «Оренбурга» за 3.55. А на удаление и вовсе дают 3.75. Борьбы и стандартных положений должно быть много, а проигравший уйдёт на зимнюю паузу худшим клубом лиги и, вполне вероятно, снова сменит тренера. Ожидать нервов, срывок и стычек на таком фоне вполне разумно. Всяко интереснее, чем брать П1.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Локомотив»

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У обеих сторон недочёты в обороне. «Краснодар», например, пропустил девять мячей за четыре прошлых матча в разных турнирах, а «Локомотив» — 10 на том же отрезке. Многовато, мягко говоря, если претендуешь на участие в чемпионской гонке. Кстати, в очных встречах соперники нередко забивали друг другу как минимум по мячу. Это было в трёх из четырёх последних, если быть точными.

В целом, похоже, «Краснодар» и «Локомотив» подустали, хотят уже уйти на перерыв. И в таком состоянии краснодарский клуб будет смотреться предпочтительнее столичного. Как мы помним, у него больше футболистов с именем, состав более возрастной. Молодые же лидеры железнодорожников могут быть ментально не готовы держать уровень на протяжении длительного времени.

Кроме того, краснодарцы уже побеждали москвичей в первом круге. Причём со счётом 3:0. На этот раз их ждёт испытание посерьёзнее, однако наиграть на очки вполне можно. В качестве ставки предлагаем рассмотреть комбинированный вариант «обе забьют и «Краснодар» не проиграет». Что-то вроде 1:1 или 2:1 здесь может быть.

Экспресс на матчи РПЛ 8 декабря

Ставка 1: ЦСКА не проиграет «Факелу» + тотал меньше 2.5 гола за 1.90.

Ставка 2: пенальти в матче «Ахмат» — «Оренбург» за 2.60.

Ставка 3: «Краснодар» не проиграет «Локомотиву» + обе забьют за 2.12.

Общий коэффициент = 1.90 х 2.60 х 2.12 = 10.47.

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