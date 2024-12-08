«Филадельфия» — «Юта». Матвей Мичков идёт за «Колдер Трофи»

9 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» примет «Юту». Встреча пройдёт на льду стадиона «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча НХЛ «Филадельфия» — «Юта» 9 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Филадельфии» в основное время предлагается с коэффициентом 2.23, что приблизительно равно 43% вероятности. Победа «Юты» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.88 (около 34% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.12 (23%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Филадельфия» — «Юта» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.00, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.80. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 8.90. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.20.

Прогноз на матч НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Юта» (09.12.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 09 декабря 2024, понедельник. 03:30 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Юта Солт-Лейк-Сити Кто победит в основное время? П1 X П2

«Филадельфия» демонстрирует приятный глазу хоккей. Победы случаются всё чаще, ситуация в таблице выправляется. Часто удаётся дожать оппонента за пределами основного времени, и это стоит занести в позитив. Команда сражается, показывает характер и волевые качества.

Недавно на себе испытал неуступчивость «Филадельфии» действующий чемпион — «Флорида». «Флайерз» уступили со счётом 5:7, но чего стоит возвращение после 0:3 в первом периоде. Шикарен был Матвей Мичков. Он оформил хет-трик из голевых пасов и первым из новичков НХЛ преодолел отметку в 20 набранных очков.

19-летний россиянин ставит на уши лигу. Он стал самым молодым хоккеистом в истории «Филадельфии», отдавшим три результативные передачи за один период. Таким видением площадки обладают далеко не все. Матвей всё лучше понимает, что хочет видеть Джон Торторелла.

У «Юты» дела идут не так здорово. Первый сезон ожидаемо проходит в нижней части таблицы, ведь состав откровенно хилый. В некоторых случаях победы обусловлены тем, что у соперников выдался сложный календарь. Они попросту не успели нормально подготовиться.

За примером далеко ходить не нужно. Чуть больше недели назад новичок НХЛ крупно победил «Вегас» (6:0). Однако днём ранее у «Голден Найтс» был выматывающий матч с «Виннипегом», который получилось выиграть 4:3. После этого подопечные Туриньи уступили «Далласу» (1:2).

Для Михаила Сергачёва матч со «Старз» памятный. Он стал вторым защитником с драфта 2016 года, кто провёл 500 встреч в НХЛ. Россиянин набрал в этом сезоне уже 16 (6+10) очков. Если бы не травмы, успехи «Юты» могли быть лучше. В таком виде она не видится претендентом на получение уайлд-кард. А вот «Филадельфии» по силам побороться за путёвку.

Нет уверенности, что новичок НХЛ будет обыгран в основное время, а на итоговую победу хозяев коэффициент низковат. Лучше взять 1Х + ТБ 4.5 шайбы. 8 из 12 последних матчей «Филадельфия» не проиграла в основное время, и практически все встречи получились результативными.

У «Флайерз» в последнее время стало заметно лучше с результативностью. Однако и пропускает команда нередко, несмотря на старания Ивана Федотова и Алексея Колосова — 90 шайб в 26 играх (в среднем почти 3,5 гола за матч). «Юта» ушла не сильно далеко — 75 шайб в 25 встречах (в среднем три шайбы за игру).

Ставка: «Филадельфия» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.00.