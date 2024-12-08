«Зальцбург» — «ПСЖ». Хороший шанс для Сафонова

Соперник не самый сильный, а Доннарумма и так провёл две игры в Лиге 1.

Экспериментальный общий этап Лиги чемпионов выходит на финишную прямую. Участники уже провели по пять игр, а всего, как мы помним, запланировано восемь. Во вторник, 10 декабря, на стадионе «Ред Булл Арена» в австрийском Зальцбурге состоится матч 6-го тура соревнования «Ред Булл Зальцбург» — «Пари Сен-Жермен». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Зальцбург» — «ПСЖ» 10 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах считают явными фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.36, что приблизительно равно 73% вероятности. Победа «Зальцбурга» оценивается коэффициентом 8.10 (12% вероятности). Ничья вероятнее, но коэффициент тоже высокий — в районе 5.60.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Австрии. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.38. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63. Наиболее вероятным представляется счёт 2:1 в пользу гостей, но не исключают 2:0.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги чемпионов «Зальцбург» — «ПСЖ» (10.12.2024)

Что это было? В последнем туре чемпионата Франции «ПСЖ» попал в створ ворот «Осера» 11 раз, но так и не забил! Вообще, не использовать такое игровое преимущество — почти преступление. И мяч был под контролем, и моменты создавались. Радует только то, что удалось сохранить ворота нетронутыми. Всего лишь во второй раз за шесть матчей.

Правда, если в одном случае можно поблагодарить Матвея Сафонова, то теперь в воротах находился Джанлуиджи Доннарумма. Кстати, в последнее время итальянский голкипер всё чаще уступает место россиянину. Последние две игры на внутренней арене отработал он. Значит ли это, что в Лиге чемпионов мы увидим Сафонова?

В любом случае «ПСЖ» — однозначный фаворит предстоящего матча в Австрии. И не только потому, что является более статусным клубом и обладает более дорогим составом. Дело в том, что сам «Ред Булл Зальцбург» в последнее время выглядит нестабильно. После победы над «Фейеноордом» (3:1) сидел без побед на протяжении четырёх матчей в разных турнирах.

По ходу дела австрийцы даже получили болезненное поражение от леверкузенского «Байера» со счётом 0:5. И пусть недавняя победа над «Хартбергом» (4:0) в чемпионате Австрии не вводит вас в заблуждение. Это скромный соперник, идущий в зоне выбывания. А сам «Зальцбург» при этом отстаёт от лидера на добрый десяток очков.

Вместе с тем не забывайте, что у «Зальцбурга» было меньше времени на подготовку. В субботу он провёл матч с «Рапидом» — конкурентом по чемпионской гонке и просто трудным соперником. Да, парижанам придётся провести какое-то время в транспорте по пути в Австрию. Придётся жертвовать отдыхом. Но и у оппонента не будет преимущества.

А при прочих равных «ПСЖ» должен победить. Только слишком много голов не ждём. Всё-таки во вратарской линии у французского коллектива вроде как теперь конкуренция, надо стараться себя проявлять. Да и после бодрого старта сезона Луис Энрике не часто радует крупными счетами. За девять встреч с конца октября лишь однажды тотал превышал три мяча. Так что П2 через ТМ 4.5 мяча выглядит хорошо.

Ставка: тотал меньше 4.5 мяча и «ПСЖ» выиграет за 2.00.