«Жирона» — «Ливерпуль». Салах покорит Каталонию

10 декабря состоится встреча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» встретятся «Жирона» и «Ливерпуль». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Жирона» — «Ливерпуль» 10 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.59, что приблизительно равно 63% вероятности. Победа «Жироны» оценивается коэффициентом 5.80 — в районе 16%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.60, что составляет около 21%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Жирона» — «Ливерпуль» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.

Прогноз на матч 6-го тура Лиги чемпионов «Жирона» — «Ливерпуль» (10.12.2024)

У «Жироны» мало шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов. У неё четыре поражения против одной победы. Отставание от занимающего 24-ю строчку в турнирной таблице соревнования мадридского «Реала» составляет три очка. Основная мотивация на игру с «Ливерпулем» — показать характер, зацепиться за дополнительные призовые от УЕФА. А там уж — как пойдёт.

Делать это придётся после сложной встречи с «Реалом» в Примере. Матч отнял немало нервов и энергии. Не исключено, что Мичел Санчес побережёт силы лидеров для выездной встречи с «Мальоркой» в первенстве, которая состоится через четыре дня после игры с «Ливерпулем».

В грядущем матче «Жироне» всё равно ничего не светит, а наладить дела на внутренней арене ещё есть шансы. «Жирона» располагается в середине турнирной таблицы. До зоны еврокубков совсем недалеко. А ближайший соперник по Лиге чемпионов внушает страх.

«Ливерпуль» выиграл все пять встреч общего этапа Лиги чемпионов с общим счётом 12:1! В Жирону мерсисайдцы отправляются с полным запасом сил, так как игра с «Эвертоном» в чемпионате была перенесена из-за урагана. У Арне Слота есть время хорошенько подготовиться и учесть ошибки в матче с «Ньюкаслом» (3:3).

Нидерландский специалист расстроен тем, что подопечные потеряли два очка в Ньюкасле, пропустив в самой концовке. Впрочем, сильно грустить не нужно. Для «красных» встреча стала 10-й подряд в АПЛ без поражений. Они продолжают возглавлять турнирную таблицу с внушительным запасом.

Невероятен Мохамед Салах. В 14 матчах АПЛ он забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач. Египтянин поучаствовал во всех трёх голах в ворота «Ньюкасла». Он побил рекорд Уэйна Руни по количеству игр с забитым мячом и голевым пасом в АПЛ. На счету нападающего «Ливерпуля» таковых теперь 37 (на одну больше, чем у Руни).

Всего в 21 встрече в этом сезоне мерсисайдцы отгрузили 49 голов, то есть в среднем они забивают около 2,5 мяча за игру. Предлагаем взять П2 + ТБ 2.5 мяча. «Жирона» способна ответить. Она тоже умеет забивать, но вот защита частенько проваливается. Особенно под таким напором. В пяти встречах Лиги чемпионов и 15 играх Примеры каталонцы пропустили 29 мячей, что в среднем — 1,5 гола за матч. Скорее всего, свежие англичане перевыполнят норму.

Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал больше 2.5 мяча за 2.04.