Экспресс с коэффициентом 10.0: Симеоне напугает «Реал» и «Барселону»

Первая неделя зимы подходит к концу. Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс на матчи воскресенья, 8 декабря, в европейском футболе.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Челси»

«Челси» всё же будет посолиднее «Тоттенхэма» перед лондонским дерби. Команда под руководством Энцо Марески действительно прибавила, 28 очков в 14 турах — это солидно. Результаты последних матчей впечатляют. После ничьей с «Арсеналом» (1:1) случились четыре уверенные победы над разношёрстными оппонентами. По два мяча удалось забить в ворота «Лестера» (2:1) и «Хайденхайма» (2:1), а также три и пять — в ворота «Астон Виллы» (3:0) и «Саутгемптона» (5:2) соответственно. Это говорит о стабильности атаки как минимум.

Чем может парировать «Тоттенхэм»? Немногим. Да, был впечатляющий разгром «Манчестер Сити» со счётом 4:0, а также ничья с «Ромой» (2:2) в Лиге Европы. Как видно, клуб тоже умеет забивать. Причём сильным соперникам. Однако эти достижения носят больше спонтанный характер. До того было поражение от «Ипсвича», а после — ничья с «Фулхэмом» и проигрыш «Борнмуту».

При таких раскладах имеет смысл подумать над лобовой победой «Челси» в предстоящем лондонском дерби. Тем более что в последних двух, ещё при Почеттино, ему это удавалось — 4:1 и 2:0. Энцо Мареска уже показал, что умеет адаптироваться к сопернику даже по ходу встречи. Имея почти полный здоровый состав без потерь, «аристократы» действительно смотрятся внушительно и могут продлить серию побед.

Прогноз на матч «Наполи» — «Лацио»

На этой неделе «Лацио» выбил «Наполи» из Кубка Италии — 3:1. У Антонио Конте есть оправдание. Во-первых, встреча проходила в Риме. Во-вторых, «орлы» выступили близким к основному составом. Ну и до кучи удача в этот день была на стороне хозяев. Местами «гости» смотрелись неплохо.

«Партенопейцы» уступили всего лишь в 2 из 14 матчей Серии А, а также дважды сыграли вничью. В трёх из четырёх случаев потеряли очки на выезде. Для нас этот факт особенно значим. Есть хорошие шансы поквитаться за вылет из Кубка Италии. Перерыв составил всего три дня. Ведущие футболисты римлян не успеют полностью восстановить запас сил, в то время как лидеры неаполитанцев выйдут на поле с полным зарядом энергии, а вдобавок ещё и с желанием отомстить.

На своём поле подопечные Антонио Конте в нынешнем сезоне чудо как хороши. Против статистики не попрёшь, а линия выглядит особенно соблазнительно. На лобовую победу «Наполи» дают почти «двойку». Как тут устоять? Гостевой фактор — больная тема для римлян. Все четыре поражения в сезоне они потерпели на выезде. Возьмём П1.

Прогноз на матч «Атлетико» Мадрид — «Севилья»

Ещё несколько лет назад эта вывеска однозначно была бы центральной в туре. Но сейчас «Севилья» скромно держится в серединке. Ну, хоть за выживание не борется, как год назад. Впрочем, андалусийцы в любом состоянии исправно отбирали очки у «Атлетико». В прошлом сезоне, например, победили со счётом 1:0. Но есть нюанс — всё это обычно происходит на своём поле. А вот в Мадриде расклад принципиально иной.

В пяти предыдущих очных встречах во всех турнирах «Атлетико» в родных стенах обыграл «Севилью» четыре раза при одной ничьей. Любопытно, что три победы из четырёх добыты всухую. Сейчас подопечные Диего Симеоне идут на серии из четырёх побед в Ла Лиге и готовы воспользоваться слабостью «Барселоны» с «Реалом». Включиться в чемпионскую гонку «матрасникам» определённо по силам.

Пропускают они почти как в лучшие годы — всего восемь мячей за 15 туров. С отрывом лучший показатель в Примере! На своём поле показатель ещё мощнее — пять побед при двух ничьих в семи матчах, разница голов 17:3. Ну и как тут не взять П1 всухую за дивный коэффициент 2.27? Для пущей уверенности проверим гостевую статистику «Севильи» в чемпионате Испании. Одна победа в семи матчах! С точки зрения математики этот вариант просто напрашивается. Правда, футбол — это не точная наука. За это и любим.

Экспресс на европейский футбол 8 декабря

Ставка 1: победа «Челси» за 2.25.

Ставка 2: победа «Наполи» за 1.96.

Ставка 3: победа «Атлетико» всухую за 2.27.

Общий коэффициент = 2.25 х 1.96 х 2.27 = 10.01.