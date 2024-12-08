«Аталанта» — «Реал» Мадрид. «Сливочным» будет больно

10 декабря состоится встреча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На стадионе «Джевисс» в Бергамо местная «Аталанта» примет мадридский «Реал». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Аталанта» — «Реал» 10 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 2.53, что равно 39% вероятности. Победа «Аталанты» оценивается коэффициентом 2.90 — в районе 33%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70, что составляет около 27%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Жирона» — «Ливерпуль» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.66. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Реал» Мадрид (10.12.2024)

«Аталанта» способна стать главной сенсацией сезона. Победив в девяти последних матчах чемпионата Италии, она поднялась на первую строчку в турнирной таблице. В Лиге чемпионов бергамаски идут без поражений — две ничьих и три победы. «Реал» ждут очень сложные 90 минут в Бергамо.

Команда Джан Пьеро Гасперини неудержима. В предыдущем туре Серии А она смяла «Милан» (2:1). Весь второй тайм прошёл под диктовку бергамасков. Автором победного гола стал герой минувшего розыгрыша Лиги Европы — Адемола Лукман. Он же заработал штрафной, после розыгрыша которого в ворота «россонери» был забит первый гол.

«Аталанта» очень опасна на стандартах, в то же время Джан Пьеро Гасперини классно прокачал ряд других аспектов атаки. Его подопечные внешне очень легко находят пространство, забивают голы на любой вкус и цвет. В 15 встречах Серии А бергамаски отгрузили 38 мячей — больше всех.

Для мадридского «Реала» сезон складывается куда менее успешно. За короткий промежуток времени мадридцы потерпели пять поражений. В Примере они уступили «Барселоне» (0:4) и «Атлетику» из Бильбао (1:2), а в Лиге чемпионов проиграли «Лиллю» (0:1), «Милану» (1:3) и «Ливерпулю» (0:2).

«Королевский клуб» переживает кризис, который не в последнюю очередь обусловлен травмами ведущих футболистов. Недавно вновь повреждение получил Родриго Гоэс. Может успеть восстановиться к матчу с «Аталантой» Винисиус Жуниор, но вот в какой форме он выйдет на поле и сколько минут будет готов провести?

Карло Анчелотти и партнёров подводит Килиан Мбаппе. Он постоянно упускает голевые моменты и притягивает скандалы. Француз не реализовал два пенальти подряд. Нещадная критика только усугубляет положение. Она сказывается на эмоциональном состоянии, добавляет нервозности в раздевалке.

Понятно, что «галактикос» без боя не сдадутся. Сколько побед ими одержано на волевых качествах и характере? Однако встреча с «Аталантой» — это не тот случай. «Сливочные» стали часто проваливаться в важных матчах. Бергамаски в полном порядке. Они не прощают ошибок. Возьмём П1.

Ставка: победа «Аталанты» за 2.90.