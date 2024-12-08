Александр Усик — Тайсон Фьюри: не ждите нокаут, насладитесь боксом!

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский вечер, главным событием которого станет бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Поединок начнётся, когда в столице России будет уже 22 декабря. Усик и Фьюри выйдут в ринг не ранее 1:30 мск.

На кону будут титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. В мае Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, но позднее отказался от титула по версии IBF. Организация настаивала на обязательной защите, украинский боксёр предпочёл этому реванш с Фьюри.

Букмекеры считают фаворитом боя Александра Усика. На победу украинца дают коэффициент 1.50, это примерно 62% вероятности. Шансы Фьюри оценили котировкой 2.90 (около 32% вероятности), а на ничью можно сделать ставку за 15.00 (6%).

На то, что бой продлится всю дистанцию, можно сделать ставку с коэффициентом 1.57, а на досрочное завершение можно поставить за 2.40.

Что поменяют Усик и Фьюри в реванше?

Реванш — это новый бой, но с момента первого поединка прошло всего-то чуть больше полугода, поэтому наверняка бойцы учтут какие-то моменты, которые сработали или, наоборот, не сработали в первом сражении.

Усику будет проще. Александр получил подтверждение того, что его тактика работает, поэтому вряд ли он будет выжидать и работать вторым номером. Прессинг, скорость, подвижность и феноменальная техника — лучшие друзья украинца. Завести Тайсона в угол и провести серию, может быть, из не нокаутирующих, но из точных и чувствительных ударов — прекрасный геймплан. Кроме того, Усик теперь понимает и силу ударов Фьюри. А значит, уже спокойно и без риска сможет идти в размены, когда ситуация будет не столь опасной для него.

В первом поединке Усик полностью переиграл Фьюри по скорости. Если британец не сделает выводов — бой пройдёт в том же ключе. Так что Цыганскому королю точно нужно будет что-то менять.

Все козыри Тайсона в первом бою не сработали. Он не смог переждать нападки Усика и не смог прибавить во второй половине поединка. Да и удары украинца оказались очень даже чувствительными, возможно, Фьюри представлял себе их несколько иначе.

Но хоронить шансы британца точно рано. Это всё равно один из лучших боксёров современности. Да, ему нужно очень серьёзно поработать, чтобы взять реванш, и наверняка Фьюри это сделал. Цыганскому королю стоит вспомнить о защите. Работа только корпусом, которая проходила в боях с другими оппонентами, здесь не подействует. Поднятые руки и скорость — ключи к победе. В первом бою Тайсон совершенно не успевал. Сейчас он поработает над весом, чтобы получить лёгкость в ногах.

Конечно, Усик — фаворит, но Фьюри способен провести бой на принципиально другом уровне. Ставить здесь оголтело на украинца не хочется, но и победа британца доверия не вызывает — уж слишком хорош Александр. А вот что наверняка сыграет, так это ставка на полный бой. Усик сможет потрясти, но вряд ли сумеет нокаутировать Фьюри, а тот, в свою очередь, при всей мощи не справится с быстрым и техничным как в атаке, так и в защите соперником. Кто победит — покажет бой, но он будет ярким и продлится все 12 раундов.

Ставка: полный бой за 1.57.