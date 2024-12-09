«РБ Лейпциг» — «Астон Вилла». Эмери покоряет Германию

10 декабря состоится встреча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На стадионе «Ред Булл Арена» померяются силами «РБ Лейпциг» и «Астон Вилла». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Астон Вилла» 10 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 2.60, что приблизительно равно 37% вероятности. Победа «Лейпцига» оценивается коэффициентом 2.69 — в районе 36%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60, что составляет около 27%.

В то же время аналитики считают, что матч «Лейпциг» — «Астон Вилла» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Астон Вилла» (10.12.2024)

«Лейпциг» проиграл все предыдущие матчи Лиги чемпионов. Шансы на выход в плей-офф стремятся к нулю. Несмотря на это, «Астон Виллу» ждут трудности. Прервать череду поражений в самом престижном клубном международном турнире — чем не стимул? Подкрепляется он возможностью получить дополнительные призовые от УЕФА и порадовать болельщиков.

Вопрос только в том, получится ли преодолеть кризис. «Красные быки» проиграли три из пяти последних матчей в Бундеслиге. На этом отрезке пропущено 11 мячей — это почти в четыре раза больше, чем в восьми предыдущих турах первенства. Плюс в пяти встречах Лиги чемпионов Петер Гулачи 10 раз вытаскивал мяч из сетки собственных ворот. И это при том, что голкипер совершил немало сейвов.

«Лейпциг» ослаблен кадровыми потерями. В лазарете пребывает добрая половина лидеров, в частности талантливый атакующий полузащитник Хави Симонс. А матч с «Астон Виллой» из-за перебора жёлтых карточек ещё и пропустит ведущий защитник «красных быков» Кастелло Люкеба. Марко Розе не позавидуешь.

«Астон Вилла» подходит практически в полном составе и с отличными перспективами. Она расположилась на девятой строчке в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Можно попробовать выйти сразу в 1/8 финала турнира. Отставание от идущей на пятом месте «Аталанты» всего одно очко.

Неплохо дела идут и в АПЛ. После пятиматчевой безвыигрышной серии были обыграны «Брентфорд» (3:1) и «Саутгемптон» (1:0). Подопечные Унаи Эмери поднялись на шестую строчку. Можно и за участие в следующем сезоне ЛЧ побороться. Впрочем, об этом позднее.

Основная задача бывшего тренера московского «Спартака» в обозримом будущем — улучшить результаты на выезде. «Астон Вилла» проиграла три из семи встреч в АПЛ в гостях, плюс была одна ничья. Впрочем, практически все очки были потеряны в матчах с лидерами. По рисунку и вариативности игры к Унаи Эмери нет вопросов. За редким исключением его подопечные показывают замечательный адаптивный футбол.

В еврокубках команды испанского специалиста выступают с особым энтузиазмом. В Лейпциге бирмингемцы будут сражаться за три очка. У них больше свежести и длиннее скамейка. Унаи Эмери преобразует эти преимущества в результат.

Ставка: победа «Астон Виллы» за 2.60.