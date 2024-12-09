«Шахтёр» — «Бавария». Одной левой

10 декабря состоится встреча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На стадионе «АуфШальке» в Гельзенкирхене встретятся «Шахтёр» и мюнхенская «Бавария». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Бавария» 10 декабря 2024 года

Букмекеры однозначны в своих прогнозах, они считают фаворитами мюнхенцев. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.15, что приблизительно равно 86% вероятности. Победа «Шахтёра» оценивается коэффициентом 21.0 — 4%. Ничейный исход можно найти в линии за 9.40, что составляет около 10%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Шахтёр» — «Бавария» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.39. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20.

Прогноз на матч 6-го тура Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Бавария» (10.12.2024)

«Шахтёр» был близок к тому, чтобы сотворить сенсацию в предыдущем туре Лиги чемпионов. К 87-й минуте команда обыгрывала ПСВ в Эйндховене со счётом 2:0. Если бы не удаление, подопечным Марино Пушича могло бы хватить сил. В концовке они стали проигрывать борьбу за мяч, вследствие чего пропустили три гола кряду.

В Германии градус давления на оборону украинского клуба будет ещё выше. «Бавария» играет в доминирующей манере, осаждая ворота соперников на протяжении всех 90 минут. С трудом верится, что оборона и голкипер «Шахтёра» справятся с такой высокой нагрузкой.

В 14 встречах чемпионата Украины подопечные Марино Пушича пропустили 14 мячей. Ещё восемь голов прилетело в пяти играх в Лиге чемпионов. Мюнхенцы могут перевыполнить норму. В 21 матче во всех турнирах они отгрузили 61 гол. Получается, в среднем за игру «Бавария» забивает чуть меньше трёх мячей.

Практически половину ото всех голов записал на свой счёт Гарри Кейн, выбывший из-за травмы на несколько недель. Без англичанина «Бавария» уступила «Байеру» (0:1) в Кубке Германии. Однако есть важный нюанс. Поражение было обусловлено ранним удалением Мануэля Нойера. Спада не предвидится.

После вылета из Кубка мюнхенцы уверенно победили «Хайденхайм» (4:2). Результат сделал 21-летний звёздный полузащитник Джамал Мусиала. Он оформил дубль, хотя на поле появился только во втором тайме. Компани говорил, что полноценно Гарри Кейна заменить нельзя, однако пока что тренер всё же неплохо обходится без помощи англичанина.

«Бавария» обладает прекрасной глубиной состава. Несколько рокировок в схеме игры — и команда полностью боеспособна. С Кейном, конечно же, было бы лучше, но так тоже сойдёт. Мюнхенцы по-прежнему возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги и идут на 13-м месте в Лиге чемпионов.

То есть валять дурака им не с руки. Чтобы зацепиться за топ-8 и избежать лишнего раунда, нужно набирать максимум очков. «Шахтёр» в своём нынешнем состоянии по силе сопосоставим с «Хайденхаймом». Скорее всего, он будет обыгран с похожим счётом.

Ставка: победа «Баварии» и тотал больше 3.5 мяча за 2.13.