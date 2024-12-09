«Милан» — «Црвена Звезда». Сербы готовы к сенсации

Красно-белые отгрузили пять голов «Штутгарту» и два — «Барсе». Сколько прилетит миланцам?

11 декабря состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На стадионе «Сан-Сиро» в Милане встретятся «Милан» и «Црвена Звезда». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Црвена Звезда» 11 декабря 2024

Букмекеры однозначны в своих прогнозах, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 1.29, что приблизительно равно 76% вероятности. Победа «Црвены Звезды» оценивается коэффициентом 12.0 — в районе 8%. Ничейный исход можно найти в линии за 6.10, что составляет около 16%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Милан» — «Црвена Звезда» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на матч 6-го тура Лиги чемпионов «Милан» — «Црвена Звезда» (11.12.2024)

Паулу Фонсека не оправдывает доверия. Тренер может быть отправлен в отставку, если по итогам сезона «Милан» не добудет путёвку в Лигу чемпионов. «Россонери» занимают седьмую строчку в турнирной таблице Серии А. Отставание от идущей на четвёртом месте «Фиорентины» угрожающее — девять очков.

«Милан» многое позволяет у своих ворот даже аутсайдерам. Во встрече 12-го тура чемпионата Италии команда пропустила три мяча от «Кальяри» (3:3), а в предыдущем туре Лиги чемпионов получила два от «Слована» из Братиславы. В сумме в 20 официальных встречах «россонери» пропустили 25 голов.

«Црвена Звезда» способна доставить «Милану» большие неприятности. Красно-белые располагаются на 31-й строчке в турнирной таблице Лиги чемпионов, но не спешите списывать их со счетов. Команда ещё поборется за выход в плей-офф. У неё есть характер и страсть. В отдельных случаях этого хватает.

В 14-м туре «дьяволы» уступили «Аталанте» (1:2). Фонсека раскритиковал судейство, однако винить можно только себя. Во втором тайме на поле была только одна команда. Бергамаски заслужили победу. Они показали гораздо более организованный футбол и додавили в концовке.

В предыдущих двух турах Лиги чемпионов подопечные Владана Милоевича забили два мяча «Барселоне» (2:5) и отгрузили пять «Штутгарту» (5:1). В обоих случаях очень помогла поддержка родных трибун. В Милане преимущества у красно-белых не будет, но это ещё ничего не значит.

Уверенная победа над сильным немецким клубом, вне всяких сомнений, придаст «Црвене Звезде» уверенности. Бояться «Милан» она не будет. Болельщики вправе ожидать близкой игры. Потеря очков вполне вероятна, но рисковать ли проверять Х2 — дело вкуса.

Пожалуй, наилучшим вариантом для ставки видится ТБ 3.5 мяча. Коэффициент симпатичный. С разницей в классе приходится считаться. У «Милана» не всё получается, он нестабилен. Тем не менее у «дьяволов» отличный подбор исполнителей. В 20 матчах они забили 40 мячей.

Плюс «Црвене Звезде» частенько не удаётся сдерживать техничных нападающих. В семи встречах Лиги чемпионов команда пропустила 19 голов. Ждём бодрый футбол с обилием ошибок и голов в обе стороны.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.43.