«Байер» — «Интер». Хаби Алонсо не такой уж фаворит

Экспериментальный общий этап Лиги чемпионов выходит на финишную прямую. Участники уже провели по пять игр, а всего, как мы помним, запланировано восемь. Во вторник, 10 декабря, на стадионе «БайАрена» в немецком Леверкузене состоится матч 6-го тура соревнования «Байер» — «Интер». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Байер» — «Интер» 10 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Байера» предлагается с коэффициентом 2.35, что приблизительно равно 42% вероятности. Шансы увидеть победу «Интера» соразмерны с шансами увидеть ничейный исход. Коэффициенты находятся в районе 3.20-3.60.

Вместе с тем аналитики склоняются к тому, что в Леверкузене будет результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.82. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги чемпионов «Байер» — «Интер» (10.12.2024)

Миланский «Интер» в этом сезоне почти невозможно в чём-то упрекнуть. По крайней мере, по части результатов. В итальянской Серии А команда занимает третье место, отстав от пробившейся в лидеры «Аталанты» на три очка. Однако имеет матч в запасе, поскольку не доиграла с «Фиорентиной» из-за экстренной ситуации с Эдоардо Бове.

В Лиге чемпионов у «нерадзурри» тоже прекрасное положение и радужные перспективы. Перед стартом 6-го тура общего этапа они располагаются на единоличном втором месте таблицы, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на два очка. Лишь в 1-м туре остались без победы, когда встречались с «Манчестер Сити» — 0:0.

Глядя на такие высокие промежуточные достижения, невольно задаёшь вопрос — почему тогда «Байер» считается фаворитом? Вполне возможно, что аналитиков впечатлила нынешняя форма немецкого клуб. Если на старте сезона время от времени встречались даже поражения, то теперь немцы всё больше похожи на себя прошлогодних.

Судите сами. В пяти последних матчах в разных турнирах леверкузенцы добыли пять побед. Кроме того, получается разбираться не только с аутсайдерами и середняками. На прошлых выходных обыграли скромный «Санкт-Паули» (2:1), а до того выбили из Кубка Германии мюнхенскую «Баварию» (1:0).

И всё же я бы не стал так верить в подопечных Хаби Алонсо. Они ничего не смогли предложить «Ливерпулю» в 4-м туре Лиги чемпионов, уступив со счётом 0:4. Да и с «Баварией» играли в большинстве с первого тайма. «Интер» прямо сейчас столь же грозный соперник. Даже на выезде ему вполне по силам не проиграть. Тем более что в этом сезоне команда вообще редко проигрывает.

Хотя важно здесь ещё и то, что команда Симоне Индзаги нечасто пропускает. Например, за семь прошлых матчей в разных турнирах пропустила всего лишь два раза. Один из них — автогол. А в Лиге чемпионов за пять туров вообще нет пропущенных мячей. С учётом также возникающих у «Байера» сложностей в играх с грандами можно проверить Х2 через ТМ 3.5 мяча.

Ставка: тотал меньше 3.5 мяча и «Интер» не проиграет за 2.28.