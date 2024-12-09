«Арсенал» — «Монако». Головин сделает всё, что в его силах

Экспериментальный общий этап Лиги чемпионов выходит на финишную прямую. Участники уже провели по пять игр, а всего, как мы помним, запланировано восемь. В среду, 11 декабря, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится матч 6-го тура соревнования «Арсенал» — «Монако». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Арсенал» — «Монако» 11 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.31, что даже приблизительно переваливает за 75% вероятности. Победа «Монако» оценивается коэффициентом 11.00 (менее 10% вероятности), а на ничью можно поставить за 5.80.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Лондоне. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.12. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги чемпионов «Арсенал» — «Монако» (11.12.2024)

Пожелаем Александру Головину вместе с его «Монако» большой удачи! А как иначе справиться с «Арсеналом» на «Эмирейтс»? Лондонский клуб хорош. Лишь на этих выходных прервал четырёхматчевую победную серию, сыграв вничью с «Фулхэмом» (1:1). Хотя и тут мог побеждать — набегал на внушительное преимущество.

Ранее же нашлось место разгромным победам над «Ноттингем Форест» (3:0), «Спортингом» (5:1) и «Вест Хэм Юнайтед» (5:2). Успешный матч с проснувшимся «Манчестер Юнайтед» (2:0) тоже игнорировать не стоит, ведь он продлил беспроигрышную домашнюю серию «канониров» до 10 встреч. Солидно!

«Монако» же, несмотря на недавнюю победу над «Тулузой», выглядит менее стабильно. Здесь можно вспомнить октябрьские поражения от «Ниццы» (1:2) и «Анже» (0:1), а также довольно свежие неудачные встречи с «Бенфикой» (2:3) и «Марселем» (1:2). В итоге это привело к ухудшению позиций во всех соревнованиях.

Монегаски отдали вторую строчку в чемпионате Франции и выпали из лидирующей группы в Лиге чемпионов. Понятно, что в целом коллектив смотрится неплохо. Моменты создаются, голы забиваются, очки набираются более-менее регулярно. То есть перспективы остаются многообещающими.

Однако на «Эмирейтс» этого будет недостаточно. «Арсенал» клыкаст, стабилен и забивает больше «Монако» в последних матчах. Кроме того, не забывайте, что представителю французской Лиги 1 ещё предстоит провести какое-то время в дороге по пути в Англию. Это всегда означает сокращение отдыха и подготовки. В условиях плотного календаря — серьёзная жертва.

Понятно, что «Арсенал» не настолько фаворит, каким его выставляют букмекеры. «Монако» наверняка сумеет наиграть хотя бы на гол, учитывая собственные достижения в атаке и не самую надёжную оборону соперника. И всё же «канониры» добудут победу на своём поле. Скорее всего, здесь будет что-то вроде 2:1 в их пользу.

Ставка: обе забьют и «Арсенал» победит за 3.05.