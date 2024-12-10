«Лилль» — «Штурм». Французы разберутся с Худяковым

11 декабря состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На стадионе «Пьер Моруа» в городе Вильнёв-д'Аск «Лилль» примет «Штурм». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Лилль» — «Штурм» 11 декабря 2024 года

Букмекеры однозначны в своих прогнозах, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Лилля» предлагается с коэффициентом 1.58, что приблизительно равно 62% вероятности. Победа «Штурма» оценивается коэффициентом 5.90 — в районе 16%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.50, что составляет около 22%.

В то же время аналитики считают, что матч «Лилль» — «Штурм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.78. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.86.

Прогноз на матч 6-го тура Лиги чемпионов «Лилль» — «Штурм» (11.12.2024)

Чем необычен «Лилль»? Клуб располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Лиги 1. С очень высокой долей вероятности титул опять выиграет «ПСЖ». Парижане лидируют с внушительным отрывом. Только вот, в отличие от «догов», они плохо выступают в Лиге чемпионов.

Бруно Женезио отстаивает честь чемпионата Франции. В предыдущих турах Лиги чемпионов его подопечные разделались с двумя мадридскими клубами — «Реалом» (1:0) и «Атлетико» (3:1), победили «Болонью» (2:1), а также сыграли вничью с «Ювентусом» (1:1). «ПСЖ» может только позавидовать.

Бруно Женезио с высокой эффективностью использует замены. Его команда очень здорово подстраивается под тактику соперников и бьёт по самым уязвимым местам. Единственное, за что можно упрекнуть тренера — это за прагматичность. В 23 матчах «доги» забили 37 мячей, но и пропустили всего лишь 23. Хотя с учётом доступных ресурсов это скорее данность.

Для «Штурма» тоже привычны малорезультативные исходы. В предыдущих турах Лиги чемпионов команда забила только два мяча, а пропустила — шесть. Шансов на выход в плей-офф у клуба из Граца мало. В пяти матчах четыре поражения и одна победа, да и та одержана над имеющей идентичные показатели «Жироной» (1:0) дома.

Матч с каталонцами стал первым в сезоне для Даниила Худякова. Шанс выпал из-за тяжёлой травмы основного вратаря Кьелла Схерпена. Дебют выдался неоднозначным. Россиянин нервничал и чуть было не «привёз». Хорошо, что защитники подстраховали. «На ноль» экс-голкипер московского «Локомотива» сыграл во многом благодаря их стараниям.

Слаженности в обороне «Штурму» не занимать, но вот атака хорошо работает только в чемпионате Австрии. На международной арене она меркнет на фоне более высокого класса соперников. Клубу из Граца приходится играть вторым номером и уповать на везение.

Можно смело проверить П1 + ТМ 4.5 мяча. Высокой результативности смысла ждать никакого. Ни разу в этом сезоне «доги» не забили больше трёх мячей. Сенсацию во Франции «Штурм» вряд ли подарит, однако навязать борьбу и постараться пропустить как можно меньше — посильная задача.

Ставка: победа «Лилля» в матче со «Штурмом» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.92.