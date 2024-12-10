«Боруссия» Д — «Барселона». Ямаль и Левандовски будут отдуваться за всех

Экспериментальный общий этап Лиги чемпионов выходит на финишную прямую. Участники уже провели по пять игр, а всего, как мы помним, запланировано восемь. В среду, 11 декабря, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится матч 6-го тура соревнования «Боруссия» — «Барселона». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Барселона» 11 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу испанской «Барселоны» предлагается с коэффициентом 2.16, что приблизительно равно 46% вероятности. Победа немецкой «Боруссии» оценивается коэффициентом 3.20 (31% вероятности). Ничью видят наименее вероятным событием, коэффициент — 4.10.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол на «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.42. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.41. Наиболее же вероятным представляется счёт 1:1, но допускают и 2:1 в пользу гостей.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Барселона» (11.12.2024)

Дортмундская «Боруссия» довольно неплохо выглядит. Оправиться после неожиданного поражения от скромного «Майнца» (1:3) получилось на твёрдую четвёрку. Сперва были разгромные победы над «Фрайбургом» (4:0) и загребским «Динамо» (3:0), а затем удалось отобрать очки у мюнхенской «Баварии» (1:1).

Любопытно, что в последнем случае дортмундцы были близки к победе. Вели со счётом 1:0, но пропустили в концовке — на 85-й минуте. Если бы не ничья с мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:1) на прошлых выходных, этот отрезок можно было бы оценить на пятёрку с минусом. Всё-таки в каждом случае был показан неплохой футбол.

Важно отметить, что подопечные турецкого специалиста Нури Шахина регулярно забивают. Они забили в 16 из 17 последних матчей в разных турнирах. И это плохая новость для «Барселоны». Каталонцы заметно сбавили темп. Если до начала ноября ими все восторгались, то теперь всё больше негативных комментариев.

За последний месяц, начиная с 10 ноября, каталонская команда провела шесть матчей в разных турнирах. Здесь случились неожиданные поражения от «Реала Сосьедад» (0:1) и «Лас-Пальмаса» (1:2), а также упущенные победы в матчах с «Сельтой» (2:2) и «Бетисом» (2:2). Отдельно обратим внимание на количество пропущенных мячей.

Подопечные Ханси Флика по-прежнему опасны в атаке благодаря Роберту Левандовскому, Рафинье, Ламину Ямалю и другим. В этом сезоне был лишь один случай, когда они покинули поле без забитого мяча. Однако в последнее время оборона подводит. И дело здесь не только в отсутствии Марка-Андре тер Штегена.

За семь матчей с ноября «Барселона» пропустила 11 мячей. Это много, если претендуешь на победу в каждом турнире и не выигрываешь при этом в каждом матче. Но это отличная возможность для «Боруссии» проявить себя. Так что на «Сигнал Идуна Парк» в эту среду должно быть весело. Ждём голы в обе стороны и тотал больше 2.5 мяча.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.73.