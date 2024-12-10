«Ювентус» — «Манчестер Сити». Мотта и Гвардиола согласятся на ничью

Экспериментальный общий этап Лиги чемпионов выходит на финишную прямую. Участники уже провели по пять игр, а всего, как мы помним, запланировано восемь. В среду, 11 декабря, на стадионе «Альянц» в Турине состоится матч 6-го тура соревнования «Ювентус» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Манчестер Сити» 11 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу английского «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 2.00, что можно представить как 50% вероятности. Победа итальянского «Ювентуса» оценивается коэффициентом 4.10 (менее 25% вероятности). Коэффициент на ничью находится в пределах 3.60.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч Лиги чемпионов в Италии получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1, но допускают и 1:0 в пользу гостей.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги чемпионов «Ювентус» — «Манчестер Сити» (11.12.2024)

Что-то зачастил «Ювентус» с ничейными результатами. Месяц назад, 9 декабря, одержал победу над «Торино» (2:0) в дерби и с тех пор — ни туда, ни сюда. И если мирный исход с «Миланом» (0:0) и «Астон Виллой» (0:0) понять можно, поскольку это сильные соперники, то «Лечче» (1:1) и «Болонью» (2:2) надо было побеждать.

Правда, подопечные Тьяго Мотты потерпели всего одно поражение в нынешнем сезоне. В матче 3-го тура Лиги чемпионов уступили немецкому «Штутгарту» (0:1). Хотя и тут есть нюанс. Концовку встречи провели в меньшинстве, а пропустили уже на 90+2-й минуте. Если бы удача не отвернулась, была бы очередная ничья.

Стоит также похвалить оборону «старой синьоры». Даже если взять те же пять последних матчей в разных турнирах, там всего три пропущенных мяча. Да и до того команда старалась избегать крупных счетов. Фактически единственное, за что можно её пожурить, так это за сравнительно небольшое количество побед.

«Манчестер Сити» по-прежнему остаётся одним из лучших клубов мира. Хотя понятно, что у него небольшой кризис. После поражения от «Ливерпуля» разгромил «Ноттингем Форест» (3:0), а на прошлых выходных случилась ничья с «Кристал Пэлас» (2:2). Провести финальный штурм помешал численный перевес соперника в концовке.

Друг с другом «Ювентус» и «Манчестер Сити» встречались давно, поэтому обращать внимание на историю противостояний нет смысла. Реальность такова, что обеим командам необходимо набирать очки. Перед 6-м туром у них по восемь очков в активе и четырёхочковый отрыв от 25-й строчки, которая эквивалентна вылету из соревнования.

Отставание от топ-8, дающего право на прямой выход в плей-офф составляет всего два очка. Однако плотность в таблице крайне высокая, а некоторые конкуренты будут постабильнее. Кажется, для обеих сторон в данном случае самый оптимальный вариант — не остаться совсем без очков, чтобы не отстать от группы лидеров. А это значит, можно ожидать ничью.

Альтернативный вариант может выглядеть как ставка на тотал меньше 2.5 мяча. Итальянский клуб — один из лучших по количеству пропущенных мячей в чемпионате Италии. Английский же не сумел ничего предложить «Ливерпулю» (0:2) и «Тоттенхэму» (0:4). Едва ли здесь будет голевой парад. Это опасно для обеих сторон.

Ставка: ничья за 3.60.