В РПЛ три претендента на золото, а фаворит всё равно «Зенит»!

РПЛ ушла на зимнюю паузу. 18 туров позади, ещё 12 командам предстоит сыграть. И результаты последних матчей уплотнили турнирную таблицу. В итоге зимним чемпионом стал «Краснодар», но у «Зенита» столько же очков. Выдал классный спурт и подобрался к ним «Спартак», команда Деяна Станковича отстаёт всего на два очка. «Динамо» и «Локомотив» тоже в деле, но им до лидеров четыре очка. А вот ЦСКА уже на приличном отдалении в восемь очков. Букмекеры же выделяют первую тройку как главных претендентов на чемпионство. Разбираемся в их котировках.

Шансы «Зенита» стали ниже, но он всё равно в фаворитах

«Зенит» очень здорово начал сезон, но травмы и другие проблемы притормозили команду. Перед уходом на каникулы петербуржцы и вовсе проиграли две домашние встречи подряд — «Крыльям Советов» (2:3) и «Акрону» (1:2). А ведь был ещё матч в Оренбурге, где чемпион забил решающий гол на шестой добавленной минуте. В петербургском королевстве что-то не ладится. Кажется, что все устали друг от друга: бразильцы хотят то ли в отпуск, то ли просто покинуть Россию, Сергей Семак очевидно не может замотивировать команду. Так что зимний перерыв здесь весьма кстати. Точечные продажи и покупки должны встряхнуть «Зенит». А пока коэффициент на чемпионство «Зенита» – 2.00. И это достаточно высоко, ведь времени разобраться с собственными сложностями более чем достаточно. Уйти на перерыв лидером не получилось, но и отставания никакого нет.

«Краснодар» в борьбе, но выдержит ли?

Второй год подряд южане становятся зимними чемпионами, но вся борьба впереди. Команда Мурада Мусаева здорово провела первую часть сезона, проиграв лишь однажды — «Спартаку» в предпоследнем туре. Могли «быки» иметь и лишних пару очков превосходства над преследователями, но не смогли дожать «Локомотив».

Важно, что «Краснодар» продлил контракт с Джоном Кордобой, сняв все спекуляции об уходе колумбийского форварда. Конечно, никого из лидеров зимой клуб Сергея Галицкого продавать не будет. А вот усиление, конечно, нужно, скамейка у южан коротковата, а собственных воспитанников, готовых принести в игру команды что-то новое, пока нет.

Шансы краснодарцев на чемпионство оценили в 4.00. В прошлом году «быкам» не хватило совсем чуть-чуть. Быть может, повезёт на этот раз?

Как же некстати пауза для «Спартака»!

«Спартак» долго запрягал в этом чемпионате, но как же быстро поехал под занавес первой части сезона! Шесть побед подряд, причём в числе поверженных оказались «Локомотив» (5:2) и «Краснодар» (3:0). Команда Деяна Станковича оказалась отменно готова физически, а дуэт Барко-Угальде был просто неудержим! Всё прекрасно, но тут случилась зимняя пауза. И смогут ли красно-белые перенести эту страсть и форму на весну — большой вопрос.

Впрочем, главную задачу на первую часть спартаковцы решили. Подобрались к лидерам на расстояние удара. Теперь важно решить вопрос со спортивным директором и провести точечную селекцию. Вроде бы количественно игроков хватает, и по именам всё неплохо, но мы видели в кубковых матчах — резервисты не готовы играть без потери качества. Нужно усиление на края обороны, не помешает и опорник. И если всё сложится, то за чемпионство вполне можно бороться. Букмекеры дают коэффициент 4.00.

«Динамо» и «Локомотив» в засаде, ЦСКА отвалился?

Дальше в букмекерских раскладах идёт московское «Динамо», коэффициент на чемпионство бело-голубых — 20.00. В этом сезоне у Марцела Лички вновь вылезла проблема баланса между атакой и обороной. Впереди худо-бедно голы забиваются, а вот сзади просто катастрофа. Поэтому задача на зиму здесь понятна. Отставание от лидеров невелико, но уже слишком нестабильны были динамовцы осенью.

«Локомотив» очень долго шёл в числе лидеров, но задохнулся к зиме. Молодая команда Михаила Галактионова потеряла много очков на финише первой части, да и игра пропала. Шансы железнодорожников оценили в 30.00, здесь тоже многое будет зависеть от усиления состава и качественной работы на сборах.

Ну и, наконец, ЦСКА. Восемь очков отставания от лидера и не убеждающая игра. Марко Николич собирается зимой перестраивать игровую схему, но пришла новость о трансферном бане. Хорошо, если его удастся оперативно снять. Пока же коэффициент 50.00 выглядит правильной оценкой шансов армейцев.