«Атлетико» Мадрид — «Слован». С особой жестокостью

11 декабря состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. В Мадриде встретятся «Атлетико» и «Слован» из Братиславы. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Атлетико» — «Слован» 11 декабря 2024 года

Букмекеры однозначны в своих прогнозах, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Атлетико» предлагается с коэффициентом 1.07, что приблизительно равно 92% вероятности. Победа «Слована» оценивается коэффициентом 35.0 — в районе 3%. Ничейный исход можно найти в линии за 16.5, что составляет около 5%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Атлетико» — «Слован» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.48.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» Мадрид — «Слован» (11.12.2024)

Пошли разговоры о борьбе трёх команд за победу в Примере. В чемпионскую гонку включился «Атлетико». Он выиграл пять последних матчей первенства с общим счётом 14:4. Отставание от лидирующей «Барселоны» сократилось до трёх очков. Плюс у «матрасников» есть игра в запасе.

Кроме того, мадридцы неплохи в Лиге чемпионов. Идут в зоне плей-офф — на 15-м месте. В предыдущих турах на выезде обыграли «ПСЖ» (2:1) и «Спарту» (6:0). До чего же классно летом клуб усилил линию атаки. Диего Симеоне без труда встроил новичков в систему. Антуан Гризманн стал получать больше свободы для творчества. Результативность заметно повысилась.

Только защитники допускают многовато ошибок, не добегают и «привозят». Яну Облаку всё время приходится быть начеку. В матче с «ПСЖ» словенский голкипер совершил восемь сейвов, а также начал атаку в эпизоде с победным голом. Его вклад в успехи нельзя не отметить.

Впрочем, в этот раз большой нагрузки на Облака не предвидится. «Слован» проделал большой путь для выхода в общий этап Лиги чемпионов, но новый уровень оказался слишком сложным. Команда из Братиславы проиграла все пять матчей с общим счётом 4:18.

Много пропускает «Слован» не только на международной арене. Показатели в чемпионате Словакии говорят о том, что команда в принципе плохо защищается. В 17 встречах первенства клуб из Братиславы получил 20 голов. Сенсации в Мадриде не будет. «Матрасники» должны выиграть разгромно. Возьмём П1 с форой (-3).

Разница в классе между командами очень большая. Может быть, «Словану» удастся забить один гол, но пропустит куда больше. В 23 встречах во всех турнирах «матрасники» отгрузили 46 голов. В среднем они забивают два мяча за игру, но аутсайдерам зачастую прилетает больше. В этот раз норму будет перевыполнить несложно.

Ставка: победа «Атлетико» с форой (-3) за 2.12.