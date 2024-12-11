Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 14.45: Головин тащит, Худяков пропускает

Россияне имеют хорошие шансы попасть в стартовые составы своих команд, но набрать очки будет сложно.

6-й тур общего этапа Лиги чемпионов завершится в среду. Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс на три матча, которые будут сыграны 11 декабря.

Прогноз на матч «Лилль» — «Штурм»

«Лилль» шикарно выступает в Лиге чемпионов. В предыдущих турах французы разделались с двумя мадридскими клубами — «Реалом» (1:0) и «Атлетико» (3:1), победили «Болонью» (2:1), а также сыграли вничью с «Ювентусом» (1:1). Как видно, с обороной у них полный порядок. Впрочем, забивают «доги» тоже не особо много.

Для «Штурма» тоже привычны малорезультативные исходы. В предыдущих турах Лиги чемпионов австрийцы забили только два мяча, а пропустили – шесть. Шансов на выход в плей-офф у клуба из Граца мало. При четырёх поражениях всего одна победа, да и та одержана над имеющей идентичные показатели «Жироной» (1:0) дома.

Можно смело проверить П1 + ТМ 4.5 мяча. Высокой результативности смысла ждать никакого. Ни разу в этом сезоне «доги» не забили больше трёх мячей. Сенсацию во Франции «Штурм» вряд ли подарит, но навязать борьбу и постараться пропустить как можно меньше — посильная задача.

Прогноз на матч «Милан» — «Црвена Звезда»

«Милан» многое позволяет у своих ворот даже аутсайдерам. Во встрече 12-го тура чемпионата Италии команда пропустила три мяча от «Кальяри» (3:3), а в предыдущем туре Лиги чемпионов получила два от «Слована» из Братиславы. В сумме в 20 официальных встречах «россонери» пропустили 25 голов.

Сербы набрали только три очка в пяти турах, но итальянскому клубу наверняка доставят проблем. В предыдущих двух встречах Лиги чемпионов подопечные Владана Милоевича забили два мяча «Барселоне» (2:5) и отгрузили пять «Штутгарту» (5:1). Проблем с уверенностью точно не будет. Пожалуй, наилучшим вариантом для ставки видится ТБ 3.5 мяча. Коэффициент симпатичный — 2.43.

С разницей в классе приходится считаться. У «Милана» не всё получается, он нестабилен. Тем не менее у «дьяволов» отличный подбор исполнителей. В 20 матчах они забили 40 мячей. Плюс «Црвене Звезде» частенько не удаётся сдерживать техничных нападающих. В семи встречах Лиги чемпионов команда пропустила 19 голов. Ждём бодрый футбол с обилием ошибок и голов в обе стороны.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Монако»

Монегаски отдали вторую строчку в чемпионате Франции и выпали из лидирующей группы в Лиге чемпионов. Спору нет, в целом коллектив смотрится неплохо. Моменты создаются, голы забиваются, очки набираются более-менее регулярно. То есть перспективы остаются многообещающими.

Однако на «Эмирейтс» этого будет недостаточно. «Арсенал» клыкаст, стабилен и забивает больше «Монако» в последних матчах. Кроме того, не забывайте, что представителю французской Лиги 1 ещё предстоит провести какое-то время в дороге по пути в Англию. Это всегда означает сокращение отдыха и подготовки. В условиях плотного календаря — серьёзная жертва.

Понятно, что «Арсенал» не настолько фаворит, каким его выставляют букмекеры. «Монако» наверняка сумеет наиграть хотя бы на гол, учитывая собственные достижения в атаке и не самую надёжную оборону соперника. И всё же «канониры» добудут победу на своём поле. Скорее всего, здесь будет что-то вроде 2:1 в их пользу.

Экспресс на Лигу чемпионов 11 декабря

Ставка 1: «Лилль» победит «Штурм» + тотал меньше 4.5 гола за 1.95.

Ставка 2: тотал больше 3.5 гола в матче «Милан» — «Црвена Звезда» за 2.43.

Ставка 3: «Арсенал» победит " Монако" + обе забьют за 3.05.

Общий коэффициент: 1.95 х 2.43 х 3.05 = 14.45.