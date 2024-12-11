«Барселона» веселится, Гвардиола боится. Чего ждать от Лиги чемпионов сегодня

Среда приготовила сразу несколько больших матчей в Лиге чемпионов. «Барселона» отправится в Дортмунд, а «Манчестер Сити» посетит Турин. Самое время собрать экспресс на 11 декабря.

Прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Барселона»

Дортмундская «Боруссия» довольно неплохо выглядит. Оправиться после неожиданного поражения от скромного «Майнца» (1:3) получилось на твёрдую четвёрку. Сперва были разгромные победы над «Фрайбургом» (4:0) и загребским «Динамо» (3:0), а затем удалось отобрать очки у мюнхенской «Баварии» (1:1). Правда, следом поделили очки с мёнхенгладбахской «Боруссией» в Бундеслиге.

«Шмели» забили в 16 из 17 последних матчей в разных турнирах. И это плохая новость для «Барселоны», которая заметно сбавила темп. С 10 ноября каталонская команда провела шесть матчей в разных турнирах. Здесь случились неожиданные поражения от «Реала Сосьедад» (0:1) и «Лас-Пальмаса» (1:2), а также упущенные победы в матчах с «Сельтой» (2:2) и «Бетисом» (2:2). Отдельно обратим внимание на количество пропущенных мячей.

За семь матчей с ноября «Барселона» пропустила 11 мячей. Это много, если претендуешь на победу в каждом турнире и не побеждаешь при этом в каждом матче. Но это отличная возможность для «Боруссии» проявить себя. Так что на «Сигнал Идуна Парк» сегодня должно быть весело. Ждём голы в обе стороны и тотал больше 2.5 мяча.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Манчестер Сити»

Что-то зачастил «Ювентус» с ничейными результатами. Месяц назад, 9 декабря, одержал победу над «Торино» (2:0) в дерби, и с тех пор — ни туда, ни сюда. И если мирный исход с «Миланом» (0:0) и «Астон Виллой» (0:0) понять можно, поскольку это сильные соперники, то «Лечче» (1:1) и «Болонью» (2:2) надо было побеждать. Отметим, что и забивают, и пропускают туринцы мало.

Перед 6-м туром у обоих клубов по восемь очков в активе и четырёхочковый отрыв от 25-й строчки, которая эквивалентна вылету из соревнований. Отставание от топ-8, дающего право на прямой выход в плей-офф, составляет всего два очка. Однако плотность в таблице крайне высокая, а некоторые конкуренты будут постабильнее. Кажется, для обеих сторон в данном случае самый оптимальный вариант — не остаться совсем без очков. А это значит, можно ожидать ничью.

Альтернативный вариант может выглядеть как ставка на тотал меньше 2.5 мяча. Итальянский клуб — один из лучших по количеству пропущенных мячей в чемпионате Италии. Английский же не сумел ничего предложить «Ливерпулю» (0:2) и «Тоттенхэму» (0:4). Едва ли здесь будет голевой парад. Это опасно для обеих сторон.

Прогноз на матч «Атлетико» Мадрид — «Слован»

Найти интригу в этом противостоянии крайне сложно. «Слован» проделал большой путь для выхода в общий этап Лиги чемпионов, но новый уровень оказался слишком сложным. Команда из Братиславы проиграла все пять матчей с общим счётом 4:18.

Много пропускает «Слован» не только на международной арене. Показатели в чемпионате Словакии говорят о том, что команда в принципе плохо защищается. В 17 встречах первенства клуб из Братиславы получил 20 голов. Сенсации в Мадриде не будет. «Матрасники» должны выиграть разгромно или даже крупно. Возьмём П1 с форой (-2.5).

Разница в классе между командами очень большая. Может быть, «Словану» удастся забить один гол, но пропущенных будет куда больше. В 23 встречах во всех турнирах «матрасники» отгрузили 46 голов. В среднем они забивают два мяча за игру, однако аутсайдерам зачастую прилетает больше. В этот раз перевыполнить норму будет несложно.

Экспресс на матчи Лиги чемпионов 11.12.2024

Ставка 1: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «Боруссия» Д — «Барселона» за 1.73.

Ставка 2: ничья в матче «Ювентус» — «Манчестер Сити» за 3.60.

Ставка 3: «Атлетико» победит «Слован» с форой (-2.5) за 1.77.

Общий коэффициент: 1.73 х 3.60 х 1.77 = 11.02.