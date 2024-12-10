«Бенфика» — «Болонья». Итальянцы покинут Лигу чемпионов

11 декабря состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На стадионе «Да Луш» в Лиссабоне местная «Бенфика» примет «Болонью». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Главный судья — Раду Петреску.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Бенфика» — «Болонья» 11 декабря 2024 года

Букмекеры однозначны в своих прогнозах, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Бенфики» предлагается с коэффициентом 1.60, что приблизительно равно 62% вероятности. Победа «Болоньи» оценивается коэффициентом 5.60 — в районе 16%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.50, что составляет около 22%.

В то же время аналитики считают, что матч «Бенфика» — «Болонья» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.73. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Болонья» (11.12.2024)

Португальские клубы практически всегда выступают на международной арене с особой самоотдачей. В этой Лиге чемпионов уже успели навести шуму. «Спортинг» разгромил «Манчестер Сити» (4:1), а «Бенфика» победила мадридский «Атлетико» (4:0) и «Монако» (3:2).

Между «Бенфикой» и «Спортингом» также высокий градус конкуренции на внутренней арене. Они борются за золотые медали. Чемпионская гонка их стимулирует, а также вырабатывает важные моральные качества. Клубы бьются до последнего даже тогда, когда кажется, что всё уже потеряно. Это важный момент.

Напоминает о себе Анхель Ди Мария. 36-летний аргентинец делает результат, не обращая внимания на возраст. В предыдущем туре Лиги чемпионов с «Монако» он записал на свой счёт гол и результативную передачу.

Теперь соперник попроще. Многое из того, что заложил ушедший в «Ювентус» Тьяго Мотта, продолжает работать. «Болонья» редко проигрывает в чемпионате Италии. Только два поражения в 14 встречах Серии А — впечатляющий показатель. Вот только многовато ничьих и на международной арене всё плохо.

В главном клубном международном турнире у красно-синих одна ничья против четырёх поражений. В этих пяти встречах они забили один-единственный гол — в предыдущем туре дома «Лиллю» (1:2). С результативностью «Болонья» не дружит — 25 голов в 20 встречах во всех турнирах. Маловато будет.

С «Бенфикой» конкурировать в этом плане у «Болоньи» не получится. В 19 матчах португальцы забили 50 голов (в среднем чуть больше 2,5 мяча за игру), в то время как пропустили 14. Немало сейвов совершает Анатолий Трубин. В матче с «Баварией» (0:1) он нейтрализовал восемь ударов в створ.

Напрашивается ставка на П1 + ТБ 1.5 мяча. Дело ещё в том, что «Болонья» толком не успела оправиться от досадной потери очков в выездном матче с «Ювентусом» (2:2). На восполнение энергии слишком мало времени. Кроме того, игра состоится в Лиссабоне. Дома португальские клубы выступают особенно здорово. Поддержка трибун сильно на них влияет.

Ставка: победа «Бенфики» и тотал больше 1.5 мяча за 1.90.