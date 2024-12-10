«Реал» на грани вылета из Лиги чемпионов. Придётся вспомнить август

10 декабря пройдёт матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На стадионе «Джевисс» в Бергамо местная «Аталанта» примет мадридский «Реал». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Бывший руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев ставит на голы.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Реал» 10 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 2.56, что равно 38% вероятности. Победа «Аталанты» оценивается коэффициентом 2.80 — в районе 34%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70, что составляет около 28% вероятности.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Реал» Мадрид (10.12.2024)

После пяти туров новой Лиги чемпионов «Реал» рискует пролететь даже мимо стыковых матчей. Мадридцы идут на 24-м месте, впереди три встречи, две из которых на выезде. Почему это важно? В гостях «Реал» проиграл оба матча в текущей Лиге чемпионов – 0:1 «Лиллю» и 0:2 «Ливерпулю». Предстоящий соперник максимально опасен – поймавшая кураж «Аталанта».

Команда Гасперини выиграла 13 из 14 последних встреч, включая девять подряд. В Серии А «Аталанта» идёт на первом месте, да и в Лиге чемпионов держится в заветной восьмёрке.

Руки так и тянутся проверить П1 за шикарный коэффициент 2.80. Но играть против «Реала», злого и предельно мотивированного клуба Карло Анчеллотти – слишком рискованно.

Надёжным вариантом считаю общий тотал голов больше 2.5 за 1.65. Кто-то верит, что Мбаппе и компания третий раз кряду завершат гостевой матч Лиги чемпионов без забитых мячей?

Что уж говорить про «Аталанту», которая девять поединков подряд стабильно отгружает оппонентам от двух мячей. На данном отрезке по игре, это, пожалуй, топ-2 команда Европы после «Ливерпуля». Хозяева сыграют в максимально интенсивный футбол с тотальным прессингом, что на руку «Реалу» – если с позиционкой у Анчеллотти есть сложности, то в контратаках уровень мастерства звёзд делает свое дело.

Беллингем вернулся к лучшим кондициям прошлого сезона, Мбаппе стал забивать не только с пенальти, с атакующей мощью тут полный порядок.

«Реал» – раздражитель для каждого клуба, но для «Аталанты» это особый случай. Именно мадридцы переиграли команду Гасперини в матче за Суперкубок Европы в середине августа со счётом 2:0 – ещё один довод в пользу настроя, эмоций, яркости. Верю в результативный футбол и сам заряжу на выбранный исход. Но будьте аккуратны – ставьте без попыток заработать и только ту сумму, которую не жалко проиграть.

Всё же это не 100%-ный верняк, когда абсолютно каждый аргумент в пользу ставки. «Аталанта» умеет сушить матчи в Лиге чемпионов, а «Реал» порой транжирит слишком много моментов. Поэтому даже тут есть некая доля риска.

Ставка: общий тотал голов больше 2.5 с коэффициентом 1.65.

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