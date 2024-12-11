«Рома» — «Брага». Раньери вдохновится первой победой

Не одной Лигой чемпионов богаты! Второй по статусу евротурнир тоже приближается к плей-офф. Участники провели по пять встреч на общем этапе, осталось сыграть ещё по три раза. В четверг, 12 декабря, на стадионе «Олимпико» в Риме состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы «Рома» — «Брага». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги Европы «Рома» — «Брага» 12 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу итальянской «Ромы» предлагается с коэффициентом 1.77, что приблизительно равно 56% вероятности. Победа португальской «Браги» оценивается коэффициентом 4.70 (21% вероятности). На ничью можно поставить за 3.90.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что встреча в Риме получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.88. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.86. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1, хотя не исключают и 1:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги Европы «Рома» — «Брага» (12.11.2024)

А вот и первая победа при Клаудио Раньери! На прошлых выходных «Рома» принимала «Лечче» в матче 15-го тура чемпионата Италии и выиграла со счётом 4:1. Помимо того, что столичная команда прервала серию из четырёх поражений на внутренней арене, она ещё и впервые в сезоне забила больше трёх мячей.

Посмотрим, как будут события развиваться дальше, но этот успех определённо должен придать импульс футболистам. В целом же всё не так плохо. Просто Клаудио Раньери немного не повезло с календарём. Дебют пришёлся на «Наполи» (0:1), а дальше подряд были «Тоттенхэм» (2:2) и «Аталанта» (0:2). Это сильные соперники.

С «Брагой» должно быть попроще. Португальская команда в родной Примейре располагается на пятой строчке и чередует ничейные исходы с победами и поражениями. Например, основанный в 2023 году «АВС» (1:0) удалось победить, но с более опытным «Эшторилом» (2:2) даже на своём поле возникли проблемы.

Хотя стоит похвалить «Брагу» за выступление в еврокубках. Во-первых, в последние годы она всё чаще представляет свою страну на евроарене, борется за плей-офф. Во-вторых, в этом экспериментальном розыгрыше Лиги Европы пока держится в зоне выхода в следующую стадию. Причём очков набрано даже больше, чем у «Ромы».

Ещё одной особенностью португальской команды можно назвать неплохую реализацию. Получается забивать на протяжении 12 матчей в разных турнирах. Даже со скидкой на уровень некоторых оппонентов это достойный показатель. И, кстати, может стать проблемой для «Ромы» в предстоящей игре.

Подопечные Клаудио Раньери пока постоянно пропускают. Скорее всего, пропустят снова. Однако на домашнем стадионе после долгожданной разгромной победы они наверняка не проиграют. Поэтому здесь можно выбирать между голами в обе стороны и тотал больше 1.5 мяча через 1Х. Мы, пожалуй, совместим.

Ставка: «Рома» не проиграет и обе забьют за 2.12.