«Рейнджерс» — «Тоттенхэм». Постекоглу пора очнуться

Не одной Лигой чемпионов богаты! Второй по статусу евротурнир тоже приближается к плей-офф. Участники провели по пять встреч на общем этапе, осталось сыграть ещё по три раза. В четверг, 12 декабря, на стадионе «Айброкс» в Глазго состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы «Рейнджерс» — «Тоттенхэм». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги Европы «Рейнджерс» — «Тоттенхэм» 12 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Тоттенхэма» предлагается с коэффициентом 2.05, что приблизительно равно 48% вероятности. Победа «Рейнджерс» оценивается коэффициентом 3.50 (около 28% вероятности). Ничейный исход менее вероятен, но соразмерен победе хозяев.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Глазго. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в в букмекерских конторах с коэффициентом 2.47, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.54. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50. Наиболее вероятным же представляется счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги Европы «Рейнджерс» — «Тоттенхэм» (12.11.2024)

Судя по всему, «Тоттенхэм» расслабился после разгромной победы над «Манчестер Сити» (4:0) в конце ноября. С тех пор он провёл четыре встречи в разных турнирах с соперниками разного уровня, но больше побед так и не видел. В чемпионате Англии случились поражения от «Челси» (3:4) и «Борнмута» (0:1), а также ничья с «Фулхэмом» (1:1).

Кроме того, стоит вспомнить ничейный результат с «Ромой» (2:2) в Лиге Европы. Тогда, если вы не знаете, «шпоры» вели со счётом 2:1 вплоть до добавленного ко второму тайму времени, но в итоге позволили римлянам сравнять и упустили победу. Впрочем, несмотря на неудачный отрезок, руководство не думает об отставке Ангелоса Постекоглу.

И это правильно! Всё не так уж плохо, если посмотреть на общую картину. Да, в английской Премьер-лиге лондонский клуб занимает лишь 11-е место после 15-го тура. Однако отставание от топ-5 составляет всего пять очков, а потому ситуация абсолютно рабочая. При этом в Лиге Европы получается сохранять претензии на место в восьмёрке, что даст прямую путёвку в 1/8 финала.

Конечно, «Рейнджерс» может показаться опасным соперником. Во-первых, шотландцы играют дома. История показывает, что в Шотландии бывает нелегко даже именитым командам. Во-вторых, клуб продолжает раздавать разгромы направо и налево. Например, за победой над «Ниццей» (4:1) в еврокубках последовали победы над «Килмарноком» (6:0) и «Росс Каунти» (3:0) на внутренней арене.

Даже с поправкой на уровень оппозиции такие голевые достижения выглядят внушительно и многообещающе. Особенно после того как «Тоттенхэм» пропустил четыре мяча от «Челси». Кстати, этим же можно объяснить такие низкие букмекерские коэффициенты на голы в обе стороны и общий тотал забитых мячей.

И всё же «Тоттенхэм» должен как минимум не проиграть. Из Лондона до Глазго не так долго лететь. Состояние у лондонцев должно быть нормальное. Да и более-менее сильному оппоненту в Лиге Европы «Рейнджерс» уступил со счётом 1:4. Это было в матче с «Марселем». И прямо сейчас шотландцы не вызывают столько опасений. Впрочем, забить хотя бы раз им вполне по силам. Что-то вроде 1:1 или 2:1 в пользу гостей здесь ожидается.

Ставка: обе забьют и «Тоттенхэм» не проиграет за 2.05.