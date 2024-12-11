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Астана — Челси, прогноз и ставка на матч Лиги конференций 12 декабря 2024 года, прямая трансляция, смотреть онлайн бесплатно

«Астана» — «Челси». От позора казахстанцев спасёт мороз
Алексей Анисимов
«Астана» — «Челси»: прогноз на матч ЛК
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Лондонцам долго лететь, а потом играть в холод. Двух голов — за глаза.

На фоне Лиги чемпионов и Лиги Европы совсем можно забыть о третьем, ещё молодом, евротурнире. Хотя общий этап там тоже выходит на финишную прямую. Участники провели по четыре встречи, осталось сыграть ещё по два раза. В четверг, 12 декабря, на стадионе «Центральный» в Алма-Ате состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги конференций «Астана» — «Челси». Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги конференций «Астана» — «Челси» 12 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают гостей явными фаворитами предстоящего матча. Сделать ставку на победу английского «Челси» предлагается с коэффициентом 1.29, что даже приблизительно переваливает за 75% вероятности. Победа казахстанской «Астаны» оценивается коэффициентом 10.00 (10% вероятности). Поставить на ничью можно за 6.20.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол в Казахстане. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.44. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее же вероятным представляется счёт 2:0 в пользу гостей. Хотя не исключѣн и разгром.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Лиги конференций «Астана» — «Челси» (12.11.2024)

Лига конференций . Общий этап. 5-й тур
12 декабря 2024, четверг. 18:30 МСК
Астана
Астана, Казахстан
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Помните, что «Челси» сделал с армянским «Ноа» в матче 3-го тура общего этапа Лиги конференций? Тогда, напомним, встреча проходила на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 8:0 в пользу хозяев. Да, теперь лондонцам придётся лететь в Казахстан. Это порядка 10 часов на самолёте! И всё же «Астане» тоже придётся очень нелегко.

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Энцо Мареска грамотно подошёл к работе в таком большом и молодом коллективе. Прямо сейчас «Челси» располагается на твёрдой второй позиции в чемпионате Англии и лидирует в общей группе Лиги конференций благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Главная звезда — Коул Палмер — спорит с Салахом и Холандом в гонке бомбардиров АПЛ.

Однако сразу надо сказать, что в Лиге конференций — не самом, откровенно говоря, престижном еврокубковом соревновании — «аристократы» выступают вторым составом. На первых ролях здесь совсем молодые футболисты, а также те, кто редко выходит в старте с основой. То есть Михаил Мудрик, Кристофер Нкунку и Жоау Феликс.

Впрочем, даже так получается много забивать и с запасом выигрывать. В том числе и у более-менее крепких соперников. «Астана», конечно, довольно часто пробует себя в еврокубковых соревнованиях, но по меркам сегодняшнего «Челси» вряд ли может назвать себя крепким соперником. Даже на фоне невзрачных «ТСЦ Бачка Топола» из Сербии и «Нью-Сейнтс» из Уэльса она выглядела средне.

Пожалуй, единственное оружие — это домашняя обстановка. «Астана» из-за реконструкции домашней арены проводит матчи в Алма-Ате на стадионе «Центральный». Впрочем, важнее здесь именно местная поддержка. Большинство достижений, например, ничья с португальской «Виторией Гимарайнш» (1:1), случилось в Казахстане.

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Синоптики прогнозируют мороз до -10°С на 12 декабря. Это может оказать влияние на результативность команд. Однако в победе правильно настроенных лондонцев сомнений нет. Что-то вроде 2:0 в их пользу здесь реально увидеть. В качестве ставки можно выбирать между Ф2(-2) и П2 через тотал меньше 4.5 мяча.

Ставка: «Челси» победит и тотал меньше 4.5 мяча за 1.78.

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